Espanha estreia contra Cabo Verde com reforço do Real e Yamal no banco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com Cucurella titular e Yamal no banco, a Espanha enfrenta Cabo Verde, nesta segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo.

O técnico Luis De La Fuente montou a seleção espanhola com: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Ferrán, Gavu, Oyarzabal.

Yamal e Nico Williams começam a partida no banco de reservas. De La Fuente já tinha avisado que, apesar de estar recuperado, o jovem astro do Barcelona não seria titular.

Já Cabo Verde terá: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, S. Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte; Dailon Livramento, Ryan Mendes.

O duelo será realizado no Estádio de Atalanta, nos Estados Unidos. O local, originalmente chamado Mercedes-Benz Stadium, é a casa do Atlanta Falcons e do Atlanta United.

O Grupo H ainda conta com Arábia Saudita e Uruguai. As duas seleções se enfrentam ainda nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília)