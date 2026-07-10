Espanha elimina Bélgica e encara França na semi da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Espanha venceu a Bélgica por 2 a 1 nesta sexta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo, com direito a mais um gol salvador do meio-campista Mikel Merino no fim do jogo. Agora, a seleção campeã de 2010 vai encarar a França na próxima fase, em duelo de favoritas ao título.

Fabián Ruiz e Mikel Merino marcaram os gols da vitória espanhola, e Charles De Ketelaere descontou para a Bélgica. O empate por 1 a 1 persistia no placar até os 43 minutos do segundo tempo, quando Merino aproveitou rebote do goleiro Senne Lammens e garantiu o triunfo no fim  assim como fez contra Portugal nas oitavas de final.

Apesar da vitória, a seleção espanhola viu cair a sequência recordista sem sofrer gol em Copas. O goleiro Unai Simón chegou a 650 minutos sem ser vazado na competição antes de ver Charles De Ketelaere marcar, aos 41 minutos da etapa inicial.

A Espanha avança para a semifinal contra a França. O confronto entre duas das seleções favoritas a levantar a taça acontecerá na terça-feira (14), às 16h, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas (EUA).

MERINO MAIS UMA VEZ

Parece roteiro repetido: Merino sai do banco de reservas e decide o jogo a favor da Espanha nos últimos minutos. Foi assim contra Portugal, quando ele substituiu Dani Olmo no segundo tempo e fez o único gol do jogo nos acréscimos. nesta sexta-feira (10), contra a Bélgica, ele entrou no lugar de Olmo de novo e balançou as redes com apenas dois minutos em campo.

Iluminado, o herói espanhol quase perdeu a Copa por causa de uma lesão rara. Merino sofreu uma fratura por estresse no pé direito em janeiro e batalhou contra o tempo  e o caráter incomum da sua contusão  para se recuperar a tempo do Mundial. O jogador do Arsenal só voltou aos gramados em maio, dias antes da convocação do técnico Luis de la Fuente, que não teve dúvidas ao chamá-lo mesmo sem as condições físicas ideais.

COMO FOI O JOGO?

Espanha teve o controle do jogo desde cedo, mas demorou a levar perigo à Bélgica. A Fúria terminou o primeiro tempo com 62% de posse, girando a bola rapidamente no campo ofensivo e cansando a marcação belga. Aos 12 minutos, o time de De la Fuente pediu pênalti em chute de Álex Baena que bateu no braço de Nathan Ngoy, mas o juiz mandou seguir.

Gol espanhol só saiu após bela troca de passes já na casa dos 29 minutos. Pedro Porro tabelou com Lamine Yamal na direita e cruzou rasteiro para Dani Olmo. O goleiro Courtois espalmou o chute do meia do Barcelona, mas nada pôde fazer para evitar o gol de Fabián Ruiz no rebote: 1 a 0.

A Fúria ganhou mais confiança depois do gol e parecia caminhar para uma vitória tranquila. Aos 34, os espanhóis quase ampliaram com uma cobrança de falta de Yamal, mas Courtois rebateu. Em meio à pressão, sobrou tempo para uma bizarrice: o árbitro Michael Oliver  aquele de Brasil x Croácia, na Copa de 2022  trombou com Dani Olmo e precisou paralisar a partida.

Bélgica surpreendeu a Espanha na bola aérea e chegou ao empate. Aos 41 minutos, Kevin De Bruyne arriscou cruzamento da direita, e Charles De Ketelaere se antecipou à defesa para cabecear. Unai Simón ficou plantado no lance e só assistiu ao gol que quebrou sua sequência recordista sem sofrer gols em Copas: 1 a 1.

O segundo tempo foi mais aberto e teve chances de perigo para os dois lados. Aos sete minutos, a Espanha novamente chegou pelo chão, trocando passes, até a bola chegar em Yamal na entrada da área; ele arriscou com perigo, e a defesa belga desviou para escanteio. Depois, aos nove, Jérémy Doku e De Bruyne tabelaram pela esquerda, e De Cuyper pegou a sobra. O chute do lateral belga estufou as redes pelo lado de fora.

Merino saiu do banco para virar herói da Espanha mais uma vez. Aos 43 minutos, Pau Cubarsí arriscou chute de longe; Senne Lammens  que substituiu Courtois, lesionado, no segundo tempo  foi infeliz na defesa e deu rebote na pequena área. Então, Merino surgiu de trás e mandou para o fundo das redes: 2 a 1.

ESPANHA

U. Simón; P. Porro; P. Cubarsí, A. Laporte e M. Cucurella; Rodri, F. Ruiz (Pedri) e D. Olmo (M. Merino); L. Yamal, M. Oyarzabal (N. Williams) e Á. Baena (F. Torres).T.: Luis de la Fuente

BÉLGICA

T. Courtois (S. Lammens); T. Castagne, N. Ngoy, B. Mechele e M. De Cuyper (J. Seys); H. Vanaken (R. Lukaku), N. Raskin e K. De Bruyne (A. Saelemaekers); J. Doku, C. De Ketelaere e L. Trossard (A. Witsel).T.: Rudi Garcia

Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

VAR: Jarred Gillett (ING)Gols: Fabián Ruiz (ESP), aos 29 min do 1º tempo; Charles De Ketelaere (BEL), aos 40 min do 1º tempo; Mikel Merino (ESP), aos 43 min do 2º tempo

Cartões amarelos: P. Cubarsí e A. Laporte (ESP); K. De Bruyne e A. Witsel (BEL)