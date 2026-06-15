Espanha e Cabo Verde estreiam na Copa do Mundo com realidades opostas

ATLANTA, EUA (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo está estampada nos prédios de Atlanta, no sul dos Estados Unidos. Nos arredores do estádio Mercedes-Benz, sede da partida entre Espanha e Cabo Verde, a imagem do atacante Lamine Yamal, 18, domina a paisagem.

O rosto da principal estrela espanhola foi projetado na fachada espelhada de um hotel, em uma propaganda de cerca de 130 metros de altura visível a longa distância.

Ali perto, em outro hotel, aparece também a imagem do atacante brasileiro Vini Jr., 25.

Nos arredores do estádio, neste domingo (14), a cena era dominada por camisetas de times de diferentes nações. México, Argentina, Brasil e Alemanha estavam presentes, assim como Espanha e Cabo Verde, que estreiam no Grupo H nesta segunda-feira.

Entre os espanhóis, o clima era de confiança, mas também de cautela. José Luís Mezquita, 25, disse acreditar em uma vitória com muitos gols na estreia. Para ele, o saldo pode fazer diferença em uma chave que ainda terá o confronto contra o Uruguai, apontado como principal rival da Espanha na disputa pela liderança.

"O terceiro jogo é contra o Uruguai, e vamos estar brigando pela primeira posição. Se ficarmos empatados, fica em primeiro quem tiver feito mais gols. Por isso acho importante marcar muitos [na estreia]", afirmou Mezquita.

A preocupação maior, segundo ele, está menos em Cabo Verde e mais no estado físico dos principais nomes da seleção.

O torcedor disse preferir que Lamine Yamal seja preservado nos primeiros jogos se isso significar vê-lo em melhores condições na reta decisiva do grupo. "Para mim, é o Yamal. Mas prefiro que ele não jogue amanhã [segunda] nem contra a Arábia Saudita e esteja 100% contra o Uruguai."

A mesma mistura de entusiasmo e prudência apareceu entre Gonzalo Seisdedos, 27, e Andrea López Labrador, 29, que chegaram a Atlanta para acompanhar a estreia espanhola.

Eles lembraram que a Espanha venceu a Eurocopa de 2024 após superar seleções como Alemanha, Inglaterra, Itália, Croácia e França, mas disseram que o Mundial exige cuidado.

"Temos que ser cautelosos, claro. Acho que temos um grande time, ganhamos a Eurocopa, mas é uma Copa do Mundo, nunca se sabe", afirmou Seisdedos.

Entre os jogadores que mais espera ver, ele citou o meio-campista Pedri e Lamine Yamal, mas também demonstrou preocupação com lesões de nomes como Nico Williams e Mikel Merino.

Os dois conseguiram ingressos por meio da federação espanhola por US$ 60 (R$ 300) e pretendem acompanhar o maior número possível de partidas da seleção durante o torneio.

A cautela demonstrada pelos torcedores também apareceu no discurso do técnico Luis de la Fuente.

Em entrevista neste domingo, o treinador evitou tratar a estreia como um compromisso simples e afirmou que a equipe está totalmente concentrada em Cabo Verde antes de pensar nos confrontos seguintes do grupo.

O treinador destacou as credenciais do adversário africano, lembrando que a seleção eliminou Camarões no caminho até a Copa.

Segundo ele, Cabo Verde reúne jogadores fisicamente fortes, velozes e acostumados ao futebol europeu. De la Fuente afirmou ainda que a equipe pode ser uma das surpresas do Mundial.

A principal notícia para os espanhóis veio do departamento médico. O técnico confirmou que Lamine Yamal, Nico Williams e outros atletas que chegaram ao torneio com problemas físicos estão liberados para atuar. Ainda assim, evitou garantir a presença do atacante do Barcelona entre os titulares na estreia.

ORGULHO CABO-VERDIANO

Se entre os espanhóis predominava a confiança, entre os cabo-verdianos o sentimento era de orgulho pela classificação inédita. Apolinário Barros, 62, viajou de Boston a Atlanta acompanhado das três filhas apenas para assistir à estreia da seleção africana.

Nascido em Cabo Verde, ele se mudou para os Estados Unidos aos 15 anos e vive no país desde 1979. Mesmo assim, fez questão de percorrer centenas de quilômetros para acompanhar de perto aquele que considera um momento histórico para sua terra natal.

"As expectativas são altas porque tivemos que disputar partidas muito competitivas para chegar até aqui. Chegamos como qualquer outra seleção", afirmou.

Barros reconhece a diferença de tradição entre os dois países, mas diz acreditar que a estreia pode reservar surpresas. "A Espanha esteve em várias Copas do Mundo. Esta é a nossa primeira. Mas, depois que o jogo começar e a equipe se acalmar, qualquer coisa é possível."

O torcedor também demonstrou entusiasmo com Sidny Cabral, jovem promessa cabo-verdiana que, segundo ele, "pode surpreender o mundo".

Em entrevista, o técnico Bubista afirmou que a presença de Cabo Verde na Copa representa mais do que uma conquista esportiva. Segundo ele, o torneio é uma oportunidade para apresentar o país ao mundo. "A nossa qualificação para o Mundial é mais do que esportiva. É cultural, é musical, é tudo", afirmou.

O treinador disse ainda que a equipe pretende competir mantendo a identidade demonstrada durante as Eliminatórias, baseada em organização, coragem e disciplina tática.

Capitão da seleção, Ryan Mendes, 36, classificou a estreia no Mundial como um momento de orgulho para o país. O atacante afirmou que Cabo Verde não chegou aos Estados Unidos apenas para fazer figuração. "Viemos aqui para competir", disse.

Segundo ele, a equipe precisará manter a responsabilidade defensiva e ter coragem quando estiver com a posse de bola diante da Espanha.

A Espanha entra em campo carregando o peso de uma das camisas mais respeitadas do futebol mundial.

Do outro lado estará um estreante que representa um arquipélago de pouco mais de meio milhão de habitantes e disputa a primeira Copa do Mundo de sua história. O duelo coloca frente a frente realidades opostas do futebol internacional.

Campeã mundial em 2010, a Espanha chega ao torneio entre as favoritas ao título. A equipe tenta transformar em resultados o talento de uma geração renovada, que busca recolocar o país entre os protagonistas do futebol mundial após anos sem alcançar as fases mais agudas de uma Copa.

Uruguai estreia contra Arábia Saudita

Além de Espanha e Cabo Verde, o Grupo H conta com Uruguai e Arábia Saudita. Para os espanhóis, vencer a estreia é quase uma obrigação para quem pretende avançar em primeiro lugar.

O Uruguai estreia na Copa diante da Arábia Saudita, às 19h, em Miami.

Bicampeã mundial (1930 e 1950), a seleção sul-americana chega ao torneio liderada por uma geração experiente e é apontada como principal concorrente da Espanha pela liderança do Grupo H.

Embora enfrente um adversário considerado inferior tecnicamente, os uruguaios tentam evitar surpresas em uma chave que também conta com Cabo Verde.

O favoritismo uruguaio, porém, não elimina o risco de surpresas. Nas últimas Copas, seleções apontadas como candidatas ao título tropeçaram na estreia.

Em 2022, a Argentina foi derrotada pela Arábia Saudita em um dos resultados mais inesperados da história do torneio. No mesmo Mundial, a Alemanha perdeu para o Japão.