Espanha chega às quartas de final como única equipe a não sofrer gols na Copa

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Espanha garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo ao vencer Portugal por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), em Dallas, e chegou à próxima fase como a única seleção que ainda não sofreu gols no torneio.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela de jogos da Copa do Mundo A partida ampliou para 609 minutos a sequência de invencibilidade do goleiro Unai Simón em Copas do Mundo. A marca começou aos 51 minutos da derrota por 2 a 1 para o Japão, na fase de grupos da edição de 2022. Desde então, o espanhol não voltou a ser vazado em partidas de Mundial.

A sequência reúne os 39 minutos finais do confronto com o Japão, os 120 minutos do empate sem gols com o Marrocos nas oitavas de final de 2022, os 270 minutos da fase de grupos desta Copa, contra Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai, e os 90 minutos da vitória sobre a Áustria. Antes do duelo com Portugal, a invencibilidade somava 519 minutos.

Antes dos 90 minutos diante dos portugueses, Unai Simón já havia superado o recorde de 517 minutos do italiano Walter Zenga e passou a deter a maior sequência sem sofrer gols da história das Copas do Mundo.

Nas quartas de final, a Espanha enfrentará Estados Unidos ou Bélgica, que jogam ainda nesta segunda, às 21h (de Brasília).

A campanha defensiva espanhola já figura entre as mais consistentes da história dos Mundiais. A equipe de Luis de la Fuente tornou-se a primeira seleção desde a Itália de 1990 a alcançar as quartas de final com a defesa invicta. Também é a primeira vez que a Espanha chega a essa fase desde a campanha do título, em 2010.

A sequência italiana terminou apenas na semifinal, quando Claudio Caniggia empatou para a Argentina de cabeça após cruzamento de Julio Olarticoechea. A Azzurra foi eliminada nos pênaltis.

Outra campanha lembrada pela solidez defensiva é a da Suíça em 2006. Com Pascal Zuberbühler no gol, a equipe empatou sem gols com a França, venceu Togo e Coreia do Sul por 2 a 0 e voltou a empatar por 0 a 0 com a Ucrânia nas oitavas de final. Eliminada nos pênaltis, tornou-se a única seleção a deixar uma Copa do Mundo sem sofrer um único gol.

Caso chegue ao título sem sofrer gols ou sendo pouco vazada, a Espanha se aproximará de campeãs anteriores. Apenas França, em 1998, Itália, em 2006, e a própria Espanha, em 2010, conquistaram o título sofrendo apenas dois gols em toda a competição.

A campanha italiana teve uma particularidade. Dos dois gols sofridos, apenas um foi marcado por um adversário: Zinédine Zidane converteu um pênalti na final. O outro foi um gol contra de Cristian Zaccardo, ainda na fase de grupos, diante dos Estados Unidos.

Em 2010, a Espanha sofreu dois gols nas três primeiras partidas e não voltou a ser vazada. Passou por Portugal, Paraguai, Alemanha e Holanda sem sofrer gols até conquistar o primeiro título mundial de sua história.