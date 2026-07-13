Espanha busca igualar feito defensivo de Itália e França por 2ª taça
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção espanhola é só a terceira na história das Copas a chegar à semifinal tendo levado apenas um gol. Nas duas vezes que isso aconteceu antes, as donas do feito, Itália e França, foram campeãs mundiais.
Itália chegou à semifinal de 2006, contra a Alemanha, com apenas um gol sofrido na campanha (2 a 0 contra Gana, 1 a 1 contra EUA, e 2 a 0 contra Tchéquia, na primeira fase; 1 a 0 na Austrália, nas oitavas; e 3 a 0 na Ucrânia, nas quartas). Diante dos alemães, vitória por 2 a 0, garantindo vaga na decisão contra a França (empate em 1 a 1 e vitória nos pênaltis por 5 a 3).
França chegou à semifinal de 1998, contra a Croácia, tendo sofrido apenas um gol (3 a 0 contra África do Sul, 4 a 0 contra Arábia Saudita e 2 a 1 contra Dinamarca, na primeira fase; 1 a 0 sobre o Paraguai, nas oitavas; 0 a 0 (4 a 3 nos pênaltis) contra a Itália, nas quartas. Diante dos croatas, os franceses venceram por 2 a 1, garantindo vaga na final, contra o Brasil (vitória por 3 a 0).
Espanha chegou com ataque badalado na Copa, mas defesa se sobressaiu. A equipe passou os cinco primeiros jogos (Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai, Áustria e Portugal) sem ser vazada.
Apenas a Bélgica conseguiu balançar as redes de Unai Simón na Copa, nas quartas de final. No entanto, a Espanha venceu o jogo por 2 a 1.
Ranking da Fifa de jogadores da Copa do Mundo reflete força defensiva espanhola. Três dos cinco primeiros colocados no quesito "defesa" são da Espanha: Rodri (1º), Pedro Porro (2º) e Laporte (4º).
Defesa espanhola será testada diante do melhor ataque da competição. A França já balançou as redes dos adversários 16 vezes e tem um dos artilheiros da Copa, Mbappé, que divide a ponta da estatística com Messi, com oito gols.
Espanha e França se enfrentam nesta terça (14), às 16h (de Brasília). Duelo será no AT&T Stadium, em Arlington (EUA).