Espanha anula ataque da França, aproveita chances e avança à decisão da Copa

ARLINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Yamal tinha razão quando disse que a Espanha não tinha motivos para temer a França. No mais aguardado confronto da Copa do Mundo até aqui, a campeã europeia soube controlar o potente ataque do adversário e aproveitou suas chances para triunfar por 2 a 0 no AT& T Stadium, em Arlington, e avançar à decisão.

Oyarzabal, de pênalti, no primeiro tempo, e Pedro Porro, em tabela, no segundo, marcaram os gols que definiram o marcador nos arredores de Dallas, na tarde de terça-feira (14). Do outro lado do campo, a melhor defesa da competição cumpriu muito bem seu papel, limitando as oportunidades de Mbappé, Olise e Dembélé.

A França chegou à partida com 16 gols em seis jogos, com uma prolífica linha de frente que criara problemas para todos os adversários. Diante de Marrocos, nas quartas de final, por exemplo, a vitória por 2 a 0 foi construída com 22 finalizações, oito no alvo. Desta vez, foram dez conclusões, várias delas no desespero, já na parte final do duelo. E só três foram no alvo.

Os espanhóis conseguiram controlar o jogo de passes e também as tentativas de contra-ataques dos franceses, com o goleiro Unai Simón bem adiantado. No final, em delírio, seus torcedores gritaram "olé". E o time foi à decisão do Mundial com apenas uma bola buscada na própria rede em sete partidas.

A Fúria está na final do torneio pela segunda vez em sua história. Na primeira, em 2010, na África do Sul, derrotou a Holanda por 1 a 0, com um gol de Andrés Iniesta na prorrogação. Desta vez, o adversário sairá do duelo entre Inglaterra e Argentina, que se enfrentarão na tarde de quarta (15), em Atlanta.