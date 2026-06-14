Escócia vence Haiti e assume liderança de grupo do Brasil

SÃO PAULO, SP (UO/FOLHAPRESS) - De volta à Copa do Mundo após 28 anos, a Escócia passou sufoco, mas venceu o Haiti por 1 a 0, na noite deste sábado (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston (EUA), pela estreia do Grupo C, o mesmo do Brasil. Com o resultado, os escoceses assumiram a liderança da chave, enquanto os haitianos ficaram com a lanterna.

O gol da vitória dos escoceses saiu dos pés de John McGinn. O meio-campista do West Ham (ING) aproveitou um bate e rebate dentro da área, e a finalização ainda contou com desvio na marcação haitiana antes de morrer no fundo das redes.

A partida ficou marcada pela boa atuação do Haiti. Considerada a equipe mais fraca do grupo do Brasil, a seleção caribenha chegou a ter o controle do jogo, levou sustos à defesa da Escócia e terminou a partida com 10 finalizações, sendo quatro delas no gol.

Próximos confrontos: a Escócia volta a campo contra o Marrocos no próximo dia 19, às 19h (de Brasília), em Boston (EUA). No mesmo dia, o Haiti enfrenta o Brasil, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia (EUA).

Atenção, Brasil!

Apontado como o time mais fraco do Grupo C, o Haiti deixou uma boa impressão contra a Escócia. Mesmo derrotada por 1 a 0, a seleção caribenha teve personalidade para jogar, colocou a bola no chão e criou dificuldades para os escoceses durante boa parte do confronto.

A equipe comandada por Sébastien Migné atua no 4-4-2 e busca explorar triangulações pelos corredores para quebrar linhas de marcação. Sem a bola, recua as linhas e passa a atuar em um 4-5-1 mais compacto, buscando acelerar os contra-ataques assim que recupera a posse.

O principal nome da equipe é Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton (ING). O camisa 10 chamou atenção pela qualidade nos passes e lançamentos, além da capacidade de ditar o ritmo das jogadas. Quase toda a construção ofensiva haitiana passou pelos pés do meia.

Já Providence e Jean Jacques chamaram atenção pela velocidade e habilidade no um contra um. Os dois atuam com o pé trocado pelos lados do campo, atacam os espaços com frequência e são armas perigosas para o Haiti tentar surpreender o Brasil no próximo dia 19.

Como foi o jogo

O duelo entre Escócia e Haiti marcou a volta das duas seleções à Copa do Mundo após 28 e 52 anos, respectivamente. Os europeus começaram tomando a iniciativa para tentar abrir o marcador e levaram perigo em uma boa finalização de longe de Ben Doak e em cabeceio de McTominay.

Passados os 10 primeiros minutos de jogo, o Haiti se soltou na partida, colocou a bola no chão e começou a ditar o ritmo. Ciente de seus limites, a seleção haitiana apostou na marcação alta e perdeu boas chances de abrir o placar com Bellegarde, Wilson Isidor e Providence.

John McGinn acabou com o sufoco dos escoceses aos 28 minutos do primeiro tempo. Doak invadiu a área pela direita, cruzou rasteiro, Adams desviou na primeira trave e Placide fez grande defesa. No rebote, McGinn finalizou da marca do pênalti. A bola desviou em Bellegarde e matou o goleiro haitiano.

No segundo tempo, Haiti e Escócia diminuíram o ritmo após a forte intensidade da etapa inicial. A seleção caribenha pressionou com boas chegadas de Providence, Bellegarde e Jean Jacques, mas a forte marcação escocesa garantiu a vitória na estreia da Copa do Mundo.

FICHA TÉCNICA

Haiti 0 x 1 Escócia

Local: Gillette Stadium, em Boston (EUA)

Data/Hora: 13/06/2026, às 22h (de Brasília)

Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)

Assistentes: Mokrane Gourari (ALG) e Abbes Akram Zerhouni (ALG)

Cartões Amarelos: Jean-Ricner Bellegarde (Haiti)

Cartões Vermelhos: Não teve

Gol: John McGinn (ESC - 28 do 1ºT)

Haiti: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Bellegarde, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Louicius Deedson e Ruben Providence; Wilson Isidor e Frantzdy Pierrot.

Técnico: Sébastien Migné.

Escócia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Andy Robertson, Grant Hanley e Jack Hendry; Scott McTominay, John McGinn e Lewis Ferguson; Che Adams, Ben Gannon-Doak e Lawrence Shankland.

Técnico: Steve Clarke.