Escócia enfrenta Marrocos mirando vaga histórica na fase de mata-mata da Copa
RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Escócia pode garantir nesta sexta-feira (19), contra Marrocos, a primeira classificação de sua história para o mata-mata de uma Copa. A partida será disputada às 19h (de Brasília), em Boston. Caso vençam, os britânicos chegarão a seis pontos e não poderão mais deixar a zona de classificação do Grupo C.
O cenário é incomum para uma seleção acostumada a frustrações no torneio. Em oito participações anteriores, os escoceses nunca conseguiram superar a fase de grupos. A campanha atual começou com vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, resultado que os colocou na liderança isolada da chave.
O triunfo também encerrou um jejum. A última vez que a Escócia havia vencido um jogo de Copa tinha sido em 1990, contra a Suécia.
Desde então, acumulou eliminações precoces e nem sequer conseguiu se classificar para várias edições do torneio. O Mundial de 2026 marca seu retorno após 28 anos de ausência.
Há ainda uma coincidência envolvendo o adversário desta sexta-feira. A última partida da Escócia em Mundiais antes da atual edição foi justamente contra Marrocos.
Em 1998, na França, os africanos venceram por 3 a 0 na rodada final da fase de grupos. Nenhuma das duas seleções avançou naquele torneio, que também tinha o Brasil na chave quem completava o grupo era a Noruega.
A situação do Grupo C foi desenhada pelo empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos na outra partida da rodada de abertura. Os marroquinos saíram na frente com Ismael Saibari, mas Vini Jr. empatou para a seleção brasileira.
Com 3 pontos, a Escócia lidera a chave. Brasil e Marrocos aparecem com 1 ponto cada um, enquanto o Haiti ainda não pontuou.
Por conta do quesito de fair play, o Brasil é considerado terceiro colocado do grupo a seleção tomou dois cartões amarelos no jogo, e os marroquinos, nenhum.
A matemática favorece os britânicos. Se vencerem Marrocos, chegarão a 6 pontos. Assim, os africanos poderão alcançar no máximo 4 na rodada final.
Marrocos, por sua vez, chega ao confronto tentando assumir posição mais confortável na disputa por uma vaga.
A seleção africana segue apoiada na geração que alcançou as semifinais da Copa de 2022, melhor campanha de um time do continente na história da competição.
Escócia x Marrocos
Grupo C | 19 de junho, às 19h
Estádio Gillette, em Boston (EUA)
Na TV: CazéTV