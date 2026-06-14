Escócia bate Haiti e tem a primeira vitória em Copa do Mundo em 36 anos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Haiti tentou, mas não conseguiu abrir o placar em sua primeira partida em Copa do Mundo em 52 anos, diante da Escócia.

O meio-campista John McGinn, campeão europeu com o Aston Villa, garantiu o gol da vitória escocesa, que veio aos 27 minutos do primeiro tempo na partida disputada no Gillette Stadium, em Foxborough, Boston (EUA).

O time europeu não jogava uma Copa desde 1998 e registrou, neste sábado (13), sua primeira vitória em Copas do Mundo desde 1990, quando derrotou a Suécia na fase de grupos.

O time caribenho é o próximo adversário do Brasil na Copa, em jogo na sexta (19), às 21h30, no horário de Brasília. A partida será disputada na Filadélfia. Contra a Escócia, a seleção brasileira joga no dia 24, às 19h, em Miami.

A jogada que terminou com o gol da Escócia começou com Adams recebendo a bola em lançamento longo, de antes do meio do campo. Ele tabelou com McTominay, que devolveu a bola já na pequena área. Placide, goleiro haitiano defendeu, mas o rebate caiu nos pés de McGinn, que finalizou.

A Escócia vem de um período de estabilidade e com jogadores fazendo boas temporadas em times europeus. Além de McGinn, o lateral e capitão, Andy Robertson, joga no Liverpool e o meio-campista Scott McTominay, no Napoli.

Para o Haiti, a classificação para a Copa de 2026 foi um feito, levando o país a raros momentos de alegria e celebração. A última classificação havia ocorrido em 1974.

Próximo jogo do grupo C

Escócia e Marrocos se enfrentam na sexta (19), às 19h do horário de Brasília.

A transmissão é exclusiva da CazéTV, no Youtube.

Também na sexta, às 21h30, Brasil e Haiti se enfrentam no Estádio da Filadélfia.

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