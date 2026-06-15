Equatoriano Caicedo é forçado a ficar um minuto fora de campo por nova regra de contusões na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro tempo da partida entre Costa do Marfim e Equador, na noite deste domingo (14), houve a aplicação de uma nova regra da Fifa em relação a atendimentos médicos durante a Copa do Mundo.

O jogador que receber atendimento dentro de campo pelo fisioterapeuta ou médico ou que tenha alguma lesão que cause a paralisação da partida deverá permanecer fora de campo por 60 segundos, contados a partir da retomada do jogo. Após esse período de um minuto, ele poderá retornar ao campo.

Foi o que aconteceu com o atacante equatoriano Caicedo aos 20min. Ele havia caído em um lance dentro da área, e o juiz François Letexier parou o jogo. Como o jogador se levantou rapidamente, o juiz o mandou para fora do gramado para esperar um minuto. O jogador ficou muito bravo e chegou a gritar com o assistente de arbitragem antes de voltar.

Nesta edição da Copa, a Fifa definiu algumas alterações gerais em regras, principalmente, para tornar o espetáculo mais fluido e sem tantas interrupções.

Assim, as substituições agora precisam ser feitas em até dez segundos. Se o jogador que for sair demorar mais que isso, ele sairá de qualquer maneira, mas o seu susbstituto terá de esperar um minuto antes de entrar em campo.

Outra novidade é que jogadores que cobrirem a boca com a mão, o braço ou a camisa durante uma discussão com o adversário poderão ser punidos com cartão vermelho.

Em relação ao uso do VAR, o árbitro de vídeo pode ser usado para corrigir um cartão amarelo aplicado incorretamente, esclarecer punições a jogador ou time errados e corrigir escanteios marcados de forma incorreta.

E, por fim, os jogadores não podem mais ir à área técnica para conversar com os treinadores quando os goleiros se lesionarem, como era costume. Os atletas deverão permanecer em campo.