Equador vira sobre Alemanha para ir ao mata-mata, e Costa do Marfim se classifica pela 1ª vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Equador contou com sua torcida para buscar a virada por 2 a 1 sobre a Alemanha e garantir, nesta quinta-feira (24) a classificação no mata-mata da Copa do Mundo como um dos melhores terceiros colocados.

No outro confronto do Grupo E, a Costa do Marfim superou Curaçao por 2 a 0, somou 6 pontos e avançou da fase de grupos pela primeira vez em sua história após terminar a primeira fase em segundo lugar da chave, confirmando a eliminação dos estreantes em Mundiais.

Garantidos como líderes do grupo com uma rodada de antecedência, os alemães não baixaram a guarda e entraram em campo em Nova Jersey com o time titular, abrindo o placar logo no início, aos 2 minutos, com Sané.

Os equatorianos buscaram o empate na sequência e, empurrados por gritos de "sí, se puede" em Nova Jersey, alcançaram a virada no segundo tempo, com gol de Gonzalo Plata, do Flamengo, evitando o que seria uma campanha decepcionante dos sul-americanos -segundos colocados nas Eliminatórias do continente.

Com 4 pontos, a equipe de Enner Valencia garante a vaga na fase dos 32 como um dos oito melhores terceiros e aguarda o fim da última rodada de grupos, no sábado, para conhecer a data do próximo confronto e seu adversário.

Os europeus encerram a primeira fase com 7 pontos e voltam a campo na segunda-feira (29), às 17h30. Também precisarão esperar a definição de quem será o rival.

Os marfinenses já sabem que o adversário virá do confronto entre França ou Noruega, que jogam nesta quinta (26) para definir primeira e segunda posições do Grupo I. Se o resultado for empate, os marfinenses pegarão a equipe de Erling Haaland na terça (30), às 14h.

Em sua primeira participação em Copas, a equipe de Curaçao se despede do torneio após terminar em quarto lugar da chave, com 1 ponto. A campanha é considerada histórica pelo gol marcado contra a Alemanha, na derrota por 7 a 1 na estreia, e pelo empate sem gols com Equador na segunda rodada.