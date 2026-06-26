Equador derruba tabus ao superar a Alemanha e ir ao mata-mata da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória do Equador sobre a Alemanha nesta quinta-feira (25), em Nova Jersey, garantiu aos sul-americanos a terceira posição no Grupo E.

Com o resultado, os equatorianos avançam para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026 pela segunda vez em cinco participações.

O triunfo no duelo contra os alemães, pela terceira e última rodada da fase de grupos, teve ainda mais significado para a seleção do técnico Sebastián Beccacece.

Havia 20 anos os equatorianos não venciam uma equipe europeia em partidas válidas pelo Mundial da Fifa -a última havia sido diante da Polônia, em 9 de junho de 2006, na primeira rodada.

De lá para cá, cinco confrontos contra europeus dificultaram o trajeto dos equatorianos em Copas: duas derrotas diante de Alemanha e Inglaterra, em 2006; um revés para a Suíça, em 2014; e dois empates com França e Holanda, em 2014 e 2022, respectivamente.

Se o cenário parecia catastrófico para o Equador diante dos alemães, nesta quinta, a seleção comandada por Julian Nagelsmann tinha um retrospecto e tanto a seu favor --a Alemanha não perdia para um sul-americano desde 2002.

Torcedores alemães com menos de 24 anos não eram vivos quando Ronaldo Nazário, apelidado Fenômeno, bateu Oliver Kahn duas vezes e marcou os gols brasileiros na final, no estádio de Yokohama, no Japão.

A derrota da Alemanha para o Brasil na campanha do pentacampeonato havia sido a última diante de sul-americanos em Mundiais. Nas edições seguintes, seis duelos contra adversários da América do Sul, com cinco vitórias e um empate.

Além do simbolismo histórico, a vitória equatoriana quebrou a invencibilidade dos alemães nesta Copa.

Até então, eram duas as vitórias da equipe de Neuer, Sané e grande elenco -sobre Curaçao e Costa do Marfim. Diante dos caribenhos, o placar terminou em goleada alemã: 7 a 1. Contra os africanos, um resultado mais modesto: 2 a 1.

Apesar da derrota nesta noite, a Alemanha avança para a fase eliminatória do Mundial da Fifa em primeiro lugar do Grupo E . Enfrentará um terceiro colocado que sai dos grupos A, B, C, D ou F.

Para conhecer o rival da próxima etapa, a seleção de Nagelsmann terá de esperar até a conclusão dos jogos da terceira fase, marcados para sábado (27).

Com os resultados de momento, as projeções da Opta Analytics apontam que a Bósnia é o adversário mais provável da Alemanha na fase de 32.