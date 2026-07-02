Equador anuncia saída do técnico Beccacece após eliminação na Copa
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sebastián Beccacece oficialmente não é mais técnico da seleção do Equador.
A Federação Equatoriana de Futebol comunicou o desligamento do técnico argentino em nota publicada nas suas redes sociais.
A federação de futebol do país comunicou o encerramento de contrato com o técnico:
"A Federação Equatoriana de Futebol informa o encerramento do contrato do técnico Sebastián Beccacece à frente da Seleção Nacional. Junto com ele, também se encerra o trabalho de sua comissão técnica, que acompanhou La Tri durante este ciclo", declarou a Federação Equatoriana de Futebol.
Beccacece deixa o comando técnico do Equador após a eliminação da LaTri na Copa do Mundo. Os equatorianos perderam para o México por 2 a 0, na segunda fase, na última terça-feira.
Beccacece se destacou no futebol sul-americano ao treinar o Defensa y Justicia. Com o pequeno time argentino, o técnico foi campeão da Recopa Sul-Americana de 2021, em cima do Palmeiras de Abel Ferreira.
Após o sucesso com o Defensa, o técnico argentino teve uma passagem frustrada pela Europa. Ele esteve à frente do Elche, da Espanha, e não eivitou o rebaixamento em seu primeiro ano de clube. No ano seguinte, ficou longe do acesso.
Beccacece chegou à seleção do Equador no meio da temporada 2024, e teve grande sucesso até a Copa. O Equador superou Brasil e Uruguai e foi o vice-líder das Eliminatórias Sul-Americanas.
Sob o comando do argentino, o Equador chegou à Copa do Mundo com 19 jogos de invencibilidade. O período sem derrotas do Equador durou 1 ano e dez meses. No entanto, a seleção equatoriana sempre era criticada pela dificuldade de fazer gols e empatar muitas partidas.
Na Copa do Mundo, o Equador passou para a segunda fase aos trancos e barrancos. Perdeu para a Costa do Marfim na primeira partida, ficou no 0 a 0 com a fraca seleção de Curaçao e só avançou para a próxima fase após vencer a Alemanha.
No jogo seguinte, veio a derrota para o México que culminou com a eliminação. Ao todo, foram quatro jogos na Copa, tendo marcado apenas dois gols, ambos contra a Alemanha e passando em branco nas outras três partidas.