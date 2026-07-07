Enzo Fernández diz que sonhava com gol pela Argentina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do gol da virada da Argentina contra o Egito, Enzo Fernández celebrou o primeiro gol marcado nesta Copa do Mundo. O meio-campista do Chelsea disse que sonhava com um gol pela seleção e valorizou a força do elenco argentino.

Fernández marcou de cabeça, nos acréscimos do segundo tempo, após a Argentina se recuperar de uma desvantagem de 2 a 0. Romero e Messi anotaram os outros gols argentinos.

"Eu estava buscando esse gol, sonhando com ele. Três anos depois do Mundial do Qatar. Poder viver esse momento, realmente agradeço a deus, sou um privilegiado. Toda a glória a ele. Agradecer a meus companheiros, temos um grupo fenomenal, que nunca se deu por vencido, apesar das dificuldades e adversidades. Estamos juntos sempre", disse Fernández na saída de campo.

O meia ainda respondeu sobre um possível bicampeonato da Argentina. Ele disse que o elenco busca o título para evitar ser 'esquecido'. "Já passaram quatro anos do Qatar e estamos desfrutando de outro Mundial. (Vamos) representar o país novamente, tentar ganhar novamente, porque o futebol se esquece do que aconteceu no passado. Vamos buscar isso", afirmou.

O camisa 24 também descreveu como aproveitou o cruzamento de Lautaro Martínez. Ele disse que não dá para desperdiçar uma chance naquele ponto da área adversária.

"Nestas situações onde os companheiros me ajudam. A verdade é que realmente tenho companheiros com uma qualidade incrível, ali nos últimos metros é preciso aproveitar nessas jogadas onde há espaço, onde surge um buraco e aconteceu isso no último minuto", declarou ainda o meio-campista.

A Argentina agora aguarda o vencedor de Suíça x Colômbia. A partida acontece ainda nesta terça-feira, às 17h (de Brasília). Quem vencer encara Messi e companhia nas quartas de final.