Entre talento e surpresa, Espanha encara Cabo Verde na estreia

(UOL/FOLHAPRESS) - Espanha e Cabo Verde estreiam na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (15), a partir das 13h (de Brasília). O jogo acontece no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, e é válido pelo grupo H composto também por Arábia Saudita e Uruguai. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV, pelo YouTube.

Confira três motivos para acompanhar Espanha x Cabo Verde:

O FAVORITISMO ESPANHOL

A Espanha entra na Copa como uma das grandes favoritas ao título. Atual campeã da Europa e em segundo lugar no ranking da Fifa, a Roja perdeu somente três jogos ao longo de todo o ciclo e, por isso, chega como um dos adversários mais difíceis da competição.

A seleção comandada por Luis De La Fuente é repleta de craques e atletas em grande fase: Raya (Arsenal), Rodri (Manchester City) e o trio Gavi, Pedri e Yamal (Barcelona) são formam a espinha dorsal da equipe.

A ESTREIA DE YAMAL

A joia espanhola de 18 anos pode entrar em um jogo de Copa do Mundo pela primeira vez. O atacante que despontou ao longo do último ciclo tem vaga garantida na seleção, principalmente após participar de 41 gols em 45 jogos com o Barcelona e também por já ter sido campeão continental com a própria Espanha

Yamal deve começar o jogo no banco de reservas. Recém recuperado de uma lesão, ele deve ter um retorno gradual para não comprometer sua participação na Copa.

A SIMPATIA DE CABO VERDE

A seleção de Cabo Verde faz a sua estreia em Copas do Mundo. A equipe africana se classificou de forma direta e como zebra do grupo D, deixando o tradicional time de Camarões para trás.

Cabo Verde é uma seleção lusófona (falante de português) na Copa, ao lado de Brasil e Portugal. Por isso, e por representar um arquipélago de cerca de 500 mil habitantes, deve ganhar adeptos de brasileiros para sua campanha inédita na competição.