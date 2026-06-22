Entenda regra para os confrontos da fase de 32 seleções da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Projetar os duelos do mata-mata da Copa do Mundo 2026 está mais difícil do que em outras edições do torneio. Em parte, pelo maior número de seleções, mas também pelo chaveamento previsto pela Fifa.

São 495 combinações de duelos possíveis para a fase de 32 seleções, que antecede as oitavas de final.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats O regulamento diz que o primeiro lugar do Grupo E, por exemplo, pode jogar contra o melhor terceiro colocado dos grupos A, B, C, D ou F.

Hoje, a disputa envolveria Alemanha, à frente do E, e outras cinco seleções possíveis: República Tcheca, Bósnia, Escócia, Paraguai e Suécia.

Do mesmo modo, o líder do Grupo I enfrenta o melhor terceiro colocado entre os grupos C, D, F, G ou H.

Pela classificação atual, o jogo poderia ser entre Noruega -primeira do I- e Escócia, Paraguai, Suécia, Nova Zelândia ou Cabo Verde.

Alguns cruzamentos são mais fáceis de serem previstos. É o caso dos Grupos C e F, por exemplo. A regra define que o primeiro do C enfrenta o segundo do F.

Hoje, a disputa seria entre Brasil e Japão. A seleção marroquina, no entanto, tem chances de pegar os japoneses na próxima fase, caso ultrapasse os brasileiros na terceira rodada da etapa atual.

Em um cenário menos provável, a Escócia poderia jogar contra o Japão. Para isso, ela precisa vencer o Brasil e torcer por uma vitória do já eliminado Haiti sobre Marrocos.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

No caso de empate na pontuação de duas ou mais seleções na fase de grupos, a Fifa estabelece os seguintes critérios para solucionar o impasse: maior número de pontos no confronto direto entre as seleções; maior saldo de gols no duelo entre as equipes; e maior número de gols marcados.

Na sequência, vem: saldo de gols somando todas as partidas na fase de grupos; maior número de gols marcados em todos os jogos da fase de grupos; e a nota de conduta coletiva mais alta entre os times.

A nota de conduta coletiva leva em conta o número de cartões amarelos (-1 ponto), cartões vermelhos indiretos (-3 pontos), cartões vermelhos diretos (-4 pontos) e cartões amarelos seguidos de vermelho direto (-5 pontos) para um mesmo jogador.

Cartões vermelhos indiretos fazem referência ao segundo cartão amarelo que um atleta recebe, resultando na expulsão dele.

Se o empate persistir, será levada em conta a posição das equipes no ranking geral da Fifa --a vantagem fica para a seleção mais bem colocada.

No caso de empate entre as oito melhores seleções em terceiro lugar, o critério é: maior número de pontos na fase de grupos; maior saldo de gols na fase de grupos; maior número de gols marcados na fase de grupos; maior nota de conduta coletiva; posição mais alta no ranking geral da Fifa.

MUDANÇAS NO MUNDIAL

Pela primeira vez, a Copa do Mundo conta com 48 seleções, 72 jogos na primeira fase e outros 32 mata-matas.

Até 2022, as duas primeiras seleções de cada grupo avançavam para as eliminatórias. Os duelos, por sua vez, eram definidos entre o primeiro de um grupo diante do segundo colocado de outro.

No Qatar, por exemplo, o Brasil avançou como líder do Grupo G e enfrentou a Coreia do Sul, a segunda do Grupo H, nas oitavas de final. Na ocasião, a seleção de Tite venceu por 4 a 1.

Ao adicionar 16 participantes ao torneio, a Fifa estabeleceu que as oito melhores seleções na terceira posição de cada grupo passem para o mata-mata. Com isso, foi necessário acrescentar uma rodada de confrontos eliminatórios antes das oitavas.

Esta é a última semana de jogos pela fase de grupos do Mundial, e os duelos eliminatórios começarão no próximo domingo (28).