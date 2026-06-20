Entenda por que Matheus Cunha, da seleção brasileira, comemora gols 'surfando'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Matheus Cunha, 27 anos, marcou dois dos três gols da seleção brasileira contra o Haiti no primeiro tempo de partida, nesta sexta-feira (19). Na comemoração, ele simulou estar sobre uma prancha de surfe.

Esse é o primeiro jogo de Cunha como titular na Copa do Mundo 2026.

O atacante do Manchester United é praticante de surfe nas horas vagas e tem uma relação especial com o esporte comum nas praias brasileiras.

Cunha, que vive na Inglaterra, revelou em entrevista ao GE que frequenta locais onde pode praticar o surfe, com ondas artificiais.

Ele é amigo de Ítalo Ferreira, um dos grandes nomes do surfe brasileiro, e teve o primeiro contato com o esporte em uma viagem ao Rio Grande do Norte.