Entenda por que Gana x Panamá promete gols

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gana e Panamá entram em campo nesta quarta-feira (17), pelo grupo L da Copa do Mundo de 2026, não apenas pelos três pontos, mas para validar os projetos de suas comissões técnicas e superar retrospectos recentes que incomodam o torcedor. O duelo em Toronto (Canadá) reúne os ingredientes necessários para quem busca um jogo imprevisível. A partida será transmitida pela CazéTV.

De um lado, os ganeses tentam reencontrar o caminho das grandes exibições internacionais, após turbulências no cenário continental. Do outro, os panamenhos enxergam a grande oportunidade para alcançar um feito inédito.

Abaixo, três motivos para acompanhar Gana x Panamá pela Copa do Mundo:

DUELO EUROPEU À BEIRA DO GRAMADO

A identidade tática das duas seleções passa diretamente pela escola europeia de seus treinadores. Gana busca uma guinada rápida após a ausência no torneio continental e apostou na bagagem do experiente técnico português Carlos Queiroz, que assumiu a equipe em abril.

Já o Panamá vai na contramão do imediatismo e aposta na longevidade: a equipe é comandada pelo dinamarquês Thomas Christiansen desde 2020. O comandante manteve-se respaldado pela federação mesmo após a não classificação para o Qatar em 2022, consolidando agora um trabalho de longo prazo.

O Panamá tem diante de si a chance perfeita para buscar sua primeira vitória na história das Copas do Mundo. Em sua única participação em 2018, a equipe centro-americana acabou derrotada nos três duelos que disputou na fase de grupos.

Para alcançar esse marco, os panamenhos podem aproveitar o momento de instabilidade de Gana. Os africanos amargam uma sequência incômoda de seis partidas sem vencer, além de carregarem o peso psicológico de terem ficado fora da última Copa Africana de Nações.

DEFESAS VULNERÁVEIS, PROMESSA DE GOLS

Os números dos sistemas defensivos de ambos os lados jogam a favor do espetáculo. Gana e Panamá atravessam momentos de grande instabilidade na retaguarda, o que aumenta consideravelmente a perspectiva de um jogo aberto.

O time africano já acumula seis partidas consecutivas sofrendo gols. A situação do Panamá é ainda mais delicada: a equipe da América Central foi vazada em seus últimos sete compromissos. Assim, quem errar menos na defesa pode dar um passo importante rumo à vitória.