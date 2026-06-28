Entenda o que faz o 'sutiã' dos jogadores de futebol, usado também na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jogadores que disputam a Copa do Mundo de 2026 são vistos, com frequência, vestindo coletes ou tops por baixo dos uniformes de jogo.

A peça, que se assemelha a um sutiã, tem uma função cada vez mais indispensável no esporte: coletar dados individuais dos atletas.

Velocidade, batimentos cardíacos e oxigenação são alguns dados fornecidos pelo equipamento.

A região do campo que um jogador cobre e a distância por ele percorrida também ficam disponíveis para o treinador e os auxiliares durante e após o jogo.

A tecnologia embutida nos sutiãs esportivos permite que a comissão técnica construa estatísticas e aprimore o rendimento de jogadores. Esse aporte de informações pode ser importante, por exemplo, para definir o esquema tático de uma equipe.

Escolhas melhores também podem ser feitas durante uma partida. Quais jogadores partilham das mesmas características? Quem é mais eficiente se improvisado em determinada posição? Qual formação favorece o craque do time e por quê? Quais jogadores não rendem jogando juntos?

Essas perguntas e muitas outras podem ser respondidas pelo uso dos coletes inteligentes.

Outra vantagem dos sutiãs esportivos está ligada à recuperação de jogadores machucados. Lesões musculares na coxa, como a de Raphinha da seleção, são comuns em futebolistas de elite e não têm uma maneira só de serem tratadas.

Escolher entre uma recuperação rápida ou outra mais convencional pode passar pelo uso dos coletes, já que eles também mostram como está sendo a resposta do atleta ao tratamento.

O dispositivo não é exclusividade de jogos oficiais de clubes e seleções nacionais. Os atletas também vestem os tops inteligentes durante os treinos.

Apesar da estranheza que a peça ainda causa em alguns torcedores, os coletes inteligentes são utilizados há mais de uma década nos campeonatos de futebol mundo afora.

No Brasil, a tecnologia está presente nos clubes de elite há pelo menos dez anos.