Entenda como serão definidos os duelos de quem se classificar em 3º na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participação de 48 seleções na Copa do Mundo exigiu que a Fifa (Federação Internacional de Futebol) redefinisse o formato de classificação para o mata-mata, que ganhou uma fase a mais, anterior às oitavas de final, com 32 equipes.

Como nas edições anteriores, todas as seleções que terminarem em primeiro e segundo lugar de seus grupos avançam para a próxima fase. Como agora são 12 grupos, garantem-se 24 equipes.

A diferença desta edição é que, além delas, as oito melhores que terminarem em terceiro lugar se classificam.

Isso será definido ao fim da última rodada da fase de grupos, que termina neste sábado (27).

Todas as 12 equipes posicionadas em terceiro vão compor uma tabela de classificação à parte, em que serão comparadas sob os seguintes critérios, em ordem: número de pontos, saldo de gols, número de gols marcados, número de cartões e posição no ranking da Fifa. Assim serão conhecidos os oito melhores.

O novo formato aumenta as chances de classificação, porque uma equipe pode ir à fase dos 32 mesmo estando entre as piores de seu grupo, desde que não fique em último e tenha um desempenho melhor do que quatro seleções terceiras colocadas.

Confirmados esses oito, a Fifa vai recorrer a um anexo do regulamento da Copa para determinar os duelos. De acordo com o novo formato, já se sabe que os vencedores dos grupos A, B, D, E, G, I, K e L serão os adversários dos terceiros colocados.

O que falta definir é quem enfrenta quem, porque a entidade quer evitar confrontos entre times do mesmo grupo nessa fase.

Por exemplo, a Alemanha já está garantida como primeira colocada do Grupo E. Costa do Marfim, Equador e Curaçao disputam as vagas restantes na rodada final, nesta quinta (25). Quem acabar em terceiro precisará torcer para ter pontuação suficiente para estar entre os oito melhores. Se estiver, não pegará a Alemanha na próxima fase.

Membro do Grupo C, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F (de Holanda, Japão e Suécia) se terminar em primeiro. Se ficar em segundo, pegará o líder do F. Em caso de se classificar em terceiro, precisará esperar para conhecer o adversário da próxima fase.

O anexo C da Fifa lista todas as opções possíveis em linhas são 495 especificamente. A conta considera todas as combinações entre os vencedores dos oito grupos (A, B, D, E, G, I, K e L) e os 12 terceiros colocados (grupos de A a L), exceto os cruzamentos entre times do mesmo grupo.

Quando os oito melhores terceiros forem conhecidos, haverá apenas um cenário possível em que eles não se encontram novamente com seleções contra as quais já jogaram na primeira fase. A Fifa procurará essa linha para divulgar os confrontos.

É como se fosse um grande quebra-cabeça que dependesse de algumas condições para ter sua solução escolhida.