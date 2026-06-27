Entenda como foi definido o chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - África do Sul e Canadá abrem o mata-mata da Copa do Mundo neste domingo (28), às 16h, pela recém-criada fase de 32 da competição, que a partir desta edição conta com 48 participantes.

Quem vencer enfrentará Marrocos ou Holanda nas oitavas e, possivelmente, Alemanha ou França nas quartas.

Do outro lado da chave, se passar pelo Japão na segunda (29) às 14h, o Brasil pegará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. Para chegar até a final, pode enfrentar Inglaterra nas quartas e Argentina na semifinal.

No mata-mata, os caminhos dependem de dois fatores: a colocação final após a primeira fase e o grupo em que cada país caiu no sorteio realizado pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) em dezembro de 2025.

Antes de montar os grupos aleatoriamente, a entidade já tinha preparado o chaveamento do mata-mata, sem dar detalhes sobre como se deu o processo de decisão.

Já estava definido, por exemplo, que o primeiro colocado do Grupo C (que acabou sendo o Brasil) enfrentaria o segundo colocado do Grupo F (no caso, o Japão).

Também já se sabia que os times que terminassem na liderança dos grupos A, B, D, E, G, I, K e L jogariam contra os oito melhores terceiros colocados, exceto aqueles da mesma chave.

Isso não quer dizer que apenas o acaso definiu os confrontos. Para o sorteio, a Fifa dividiu os 48 países em quatro potes diferentes conforme a posição do ranking de seleções para evitar que equipes de níveis parecidos compusessem o mesmo grupo.

No primeiro pote estavam os três países-sede (México, Canadá e Estados Unidos) e os nove times mais bem ranqueados pela Fifa o Brasil ocupava a quinta posição à época.

As seleções anfitriãs foram deliberadamente posicionadas pela Fifa como cabeças de chave dos grupos A, B e D, enquanto os outros nove foram sorteados entre os grupos C, E, F, G, H, I, J, K e L.

Por isso o Brasil não caiu junto a países como Alemanha, Argentina, França e Portugal.

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EQUIPES POR POTE

Pote 1

Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha, Canadá (anfitrião), México (anfitrião), Estados Unidos (anfitrião)

Pote 2

Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália

Pote 3

Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul

Pote 4

Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia e mais seis vagas para equipes que se classificariam na repescagem

O restante das equipes participantes foi distribuído pelos outros três potes também segundo a ordem do ranking. Cada um dos 12 grupos foi formado por uma seleção de cada pote, respeitada a condição de que países do mesmo continente não estivessem juntos, exceção feita aos europeus.

Havia também duas restrições. Como Espanha e Argentina eram as duas primeiras do ranking na data do sorteio, foram alocadas em grupos de lados distintos no chaveamento, o que significa que se terminassem como líderes de seus respectivos grupos só se enfrentariam na final.

França e Inglaterra, respectivamente terceira e quarta colocadas, também foram direcionadas para lados separados, a fim de que não se facilitasse um encontro antes da decisão.

CHAVEAMENTO FAVORECE LÍDERES

Todas as seleções líderes de seus grupos têm a vantagem de enfrentar, na fase de 32, equipes que tenham feito campanhas mais fracas, terminando na segunda ou terceira posições.

Nas oitavas, o chaveamento reúne os vencedores dos confrontos entre primeiros e terceiros. Líderes dos Grupos E e I, por exemplo, Alemanha e França pegam na fase de 32 dois dos melhores terceiroa colocados Paraguai e Suécia, respectivamente e se encontram nas oitavas caso avancem.

Já os primeiros colocados que jogarão contra segundos pegam o vitorioso de um duelo entre dois segundos.

É o caso do Brasil, que se vencer do Japão (2º do Grupo F) encara Noruega (2º do Grupo I) ou Costa do Marfim (2º do Grupo E) na próxima fase.

POSSÍVEIS CAMINHOS ATÉ A DECISÃO

Como primeira do Grupo C, a seleção brasileira ficou do mesmo lado que argentinos e ingleses no chaveamento. Por isso, seus possíveis caminhos até a decisão passam por essas seleções, isso se a Inglaterra confirmar o favoritismo e terminar o Grupo L em primeiro.

Nesse cenário, se as três equipes avançarem além das oitavas, o Brasil pegará a Inglaterra nas quartas de final e a Argentina na semifinal.

Portugal também pode estar no caminho dos argentinos, caso se classifique em primeiro no Grupo K. Se ficar em segundo, vai para o outro lado da chave, que tem Espanha, Alemanha, França e Holanda.

Na fase de 32, os atuais campeões mundiais terão como adversário Cabo Verde, que terminou em segundo no Grupo H após a eliminação do Uruguai por derrota para a Espanha. Nas oitavas, de passarem, pegam Austrália ou Egito.