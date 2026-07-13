Entenda a mudança no hino da Argentina que uniu torcida e jogadores

(UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de 2026 é apenas a segunda edição em que os torcedores argentinos podem cantar o seu hino. Isso porque a melodia passou por uma mudança, a pedido de Lionel Scaloni, e com adesão nas arquibancadas.

O HINO ARGENTINO MUDOU?

Nas competições organizadas pela Fifa, os hinos nacionais têm tempo máximo de execução. Como o hino argentino possui mais de três minutos em sua versão oficial, durante décadas era reproduzida apenas a introdução, que dura cerca de um minuto e não possui letra para os jogadores e torcedores cantarem.

A mudança aconteceu a partir da Copa América de 2019, quando a AFA (Associação do Futebol Argentino) optou por substituir o trecho de introdução pelos segundos finais do hino a parte mais conhecida pelos argentinos e com letra. O resultado foi atletas e torcida cantando os versos à capela em praticamente todos os eventos esportivos.

O trecho executado é: "Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos... ¡o juremos con gloria morir!" -- o último verso é repetido três vezes pelos argentinos de forma enfática e heroica.

A estreia do hino com letra chegou a render críticas a Lionel Messi justamente por não cantar. No entanto, poucas pessoas haviam percebido a mudança. Desde a Copa América de 2019, o novo formato da canção foi adotado e cantado em todos os torneios seguintes: eliminatórias, Copa América de 2021, Copa do Mundo de 2022 e na atual edição do Mundial.

"Cada um vive o hino de uma forma", disse Messi, em 2019.

A mudança foi um pedido de Lionel Scaloni ainda em 2018 com Pablo Aimar (ex-jogador e atual assistente técnico) após assumir o comando técnico com a saída de Jorge Sampaoli ao final do Mundial na Rússia. A seleção sub-20 da Argentina chegou a jogar um torneio na Espanha já com a mudança. Além disso, o time nacional de rúgbi (Los Pumas, como é conhecido) já vinha adotando um formato do hino com letra, em edição que une a parte introdutória com o final conhecido do torcedor.

O hino argentino foi escrito em 1812 por Alejandro Vicente López y Planes e musicado por Blas Parera no ano seguinte. A melodia possuía uma duração muito maior e, em 1900, foi reduzida para cerca de 3 minutos e 34 segundos  ainda acima do limite permitido em competições da Fifa.