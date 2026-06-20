Entenda a diferença entre Holanda e Países Baixos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nome oficial do país que chamamos de Holanda é Paises Baixos. Apesar de os dois termos serem frequentemente tratados como sinônimos, não significam a mesma coisa.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats O nome oficial tem origem na geografia do país: um quarto de seu território fica abaixo do nível do mar.

Holanda é uma região do país, dividida entre Holanda do Norte e Holanda do Sul. Historicamente, a parte mais rica, populosa e influente do território, concentrando importantes centros econômicos e políticos, como Amsterdã, Roterdã e Haia.

Foi justamente por causa desse protagonismo histórico que, ao longo dos séculos, o nome "Holanda" passou a ser utilizado internacionalmente como uma forma simplificada de se referir a todo o país, especialmente no comércio, no turismo e no esporte. E isso pegou.

No entanto, o uso do termo sempre gerou críticas por não representar adequadamente as demais regiões do país. Por isso, em 2020, o governo adotou uma estratégia de comunicação internacional para promover o nome Países Baixos (Netherlands, em inglês) em campanhas oficiais, eventos esportivos e materiais de divulgação.

A mudança não alterou o nome do país, que sempre foi Países Baixos, mas é uma tentativa de reforçar a identidade nacional e dar visibilidade a todas as suas províncias, deixando de associar a imagem do país apenas à região holandesa.

A seleção holandesa encara a Suécia pelo grupo F da Copa do Mundo neste sábado (20) às 14h.

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