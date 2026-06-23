Enquanto Messi e Mbappé brilham, CR7 busca seu 1º gol na Copa contra Uzbequistão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um empate frustrante na estreia diante da República Democrática do Congo, Portugal volta ao estádio NRG, em Houston, nesta terça-feira (23), para enfrentar o Uzbequistão com a expectativa de alcançar a primeira vitória nesta Copa sob a liderança de um Cristiano Ronaldo mais convincente.

A performance de CR7 e de seus companheiros na primeira rodada do Grupo K ficou aquém do esperado para a seleção treinada pelo espanhol Roberto Martínez, considerada uma das favoritas ao título inédito antes do início do Mundial.

Artilheiro isolado de Portugual com 143 gols, o atacante do Al-Nassr não finalizou no alvo na estreia e agora está há cinco partidas consecutivas sem balançar as redes em Copas. Outros craques que atraem atenções nesta Copa, Lionel Messi e Mbappé já lideram o quadro de artilheiros com cinco e três gols, respectivamente.

Aos 41 anos, o português busca ser o primeiro jogador da história a marcar em seis edições diferentes do maior torneio de futebol -fez quatro gols em 2018 e um em cada uma das disputas de 2006, 2010, 2014 e 2022.

Em entrevista depois do empate na estreia, o técnico negou a possibilidade de deixar CR7 no banco na segunda partida e reforçou a importância do capitão para a equipe. "Não faz sentido tirar o melhor artilheiro do futebol mundial em um jogo em que você precisa de gols", disse Martínez.

"A experiência do Cristiano na área é importante, assim como a forma como ele atrai os defensores", acrescentou.

Ao falar após a primeira partida, o atacante tentou se distanciar das críticas e também das expectativas. "Não faltou nada. Futebol é isso. Portugal podia ter vencido, mas também podia ter perdido", afirmou.

Nesta terça, os portugueses enfrentam um país que tem CR7 como ídolo.

"É uma grande motivação: todas as crianças e todos os jovens querem ser como ele", disse o jovem uzbeque Nuraddin Boltaboev em entrevista à Fifa. "Na Copa do Mundo, eu sempre torcia por Portugal por causa do Cristiano Ronaldo. Mas neste ano posso torcer pelo meu país."

Treinada pelo italiano Fabio Cannavaro, a seleção do Uzbequistão é uma das estreantes de Mundiais nesta edição -Cabo Verde, Curaçao e Jordânia completam o quarteto. Na primeira partida, apostou na retranca e acabou superada por 3 a 1 pela Colômbia. Abbosbek Fayzullaev fez o primeiro gol da história do país na competição.

A partida ainda teve uma colisão acidental entre o zagueiro Khusanov, jogador do Manchester City, e um cinegrafista à beira do campo, que recebeu atendimento médico e foi levado ao hospital.

A federação uzbeque informou que seus representantes visitaram o operador de câmera e o presentearam com uma camisa autografada pelo defensor, que manifestou seu desejo por uma rápida recuperação.

Após o jogo, Cannavaro disse acreditar que o nervosismo e a pressão da estreia já passaram e apontou as chances de sua seleção no segundo tempo contra a Colômbia como sinais de que pode incomodar Portugal.

COLÔMBIA BUSCA CLASSIFICAÇÃO CONTRA RD DO CONGO

A vitória sobre Uzbequistão colocou a Colômbia como líder do Grupo K como a única com 3 pontos no fim da primeira rodada. O segundo confronto, contra a RD do Congo, pode carimbar a classificação para a próxima fase em caso de novo triunfo.

Liderado pelo atacante do Bayern de Munique Luís Díaz, que anotou um gol e uma assistência na estreia, o ataque colombiano promete oferecer mais risco à área dos africanos do que a única finalização certa feita pelos portugueses.

A RD do Congo conta com a estrela de Yoane Wissa, atacante do Newcastle, da Premier League, que também balançou as redes no jogo que marcou o retorno de seu país ao Mundial 52 anos depois da última e única participação até então.

PORTUGAL X UZBEQUISTÃO

Ter. (23), às 14h | Na TV: CazéTV

COLÔMBIA X REP. DEM. CONGO

Ter. (23), às 23h | Na TV: Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV