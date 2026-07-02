Enfermeira e casada com ex-jogador: quem é a irmã de Haaland?
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabrielle Haaland, irmã de Erling Haaland, astro norueguês na Copa, tem viralizado nas redes sociais pela semelhança com o atacante.
QUEM É GABRIELLE HAALAND?
Gabrielle tem 28 anos e é mais velha que Erling (25). Ela soma 120 mil seguidores no Instagram e tem compartilhado fotos nos Estados Unidos enquanto acompanha a campanha da Noruega na Copa do Mundo.
A irmã de Haaland atua na área a enfermagem e já serviu às Forças Armadas da Noruega. Nas redes sociais, ela compartilha vídeos e fotos de viagens e da sua rotina.
Gabrielle Haaland tem outra relação com o futebol além de ser irmã de Erling: ela é casada com um ex-jogador. Jan Gunnar Eide tentou carreira como atleta, passou por Egersund, Bryne FK II e Naerbo IL antes de se aposentar.
Ela é mãe de duas crianças: uma menina e um menino. Apesar de postar fotos, Gabrielle não cita o nome deles.
HAALAND TEM OUTRO IRMÃO
Tanto Erling quanto Gabrielle são os irmãos mais novos de Astor Haaland. Ele é mestre em finanças e trabalha como associado DNB Private Equity, uma ramificação do DNB Bank, um dos principais da Noruega.
Assim como Gabrielle, Astor mostra grande admiração por Erling e sua carreira. Não sou poucos os registros dele ao lado do irmão caçula, seja com a seleção norueguesa ou nos clubes por onde ele passou.
BRASIL PELO CAMINHO
A Noruega, de Haaland, será adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. As seleções se enfrentam no próximo domingo, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.
Os noruegueses se apegam ao histórico contra o Brasil. A Noruega é a única seleção que enfrentou o Brasil mais de uma vez e nunca perdeu. São quatro jogos, com dois empates e duas vitórias dos europeus.