Endrick vai dar o seu melhor se tiver oportunidade na Copa, diz mãe do jogador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem Endrick entre os titulares, o Brasil enfrenta o Haiti nesta quinta-feira (19) pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

Apesar da mobilização de torcedores nas redes sociais pedindo uma oportunidade ao atacante de 19 anos, o técnico Carlo Ancelotti optou por deixar o camisa 19 no banco de reservas para o confronto.

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A reportagem conversou com Cíntia Ramos, mãe do jogador, poucos minutos antes do início do segundo confronto do Brasil pelo Grupo C.

"Ele é bem tranquilo. Ele está bem feliz. Se tiver oportunidade, ele vai dar o melhor. Agora é esperar e ver o que vai acontecer".

Cíntia contou que conseguiu acompanhar de perto a estreia do Brasil na competição, nos Estados Unidos, mas precisou retornar ao Brasil por questões familiares.

Nos próximos dias, porém, embarca para Miami para para acompanhar o próximos jogos da seleção, contra a Escócia.

Segundo ela, a expectativa para uma possível entrada de Endrick em campo é acompanhada de orações e mensagens de incentivo. Nesta quinta (19), véspera da partida, Cíntia enviou uma mensagem a Endrick.

"Mandei uma mensagem para ele: 'Filho, que Deus abençoe e que você faça uma atuação boa. A gente vai estar aqui orando e torcendo por você',"