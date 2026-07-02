Endrick se nega a pedir vaga na seleção e promete 'dormir como bebê' antes das oitavas

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Entrevistado do dia na concentração da seleção brasileira em Basking Ridge, Endrick evitou pedir diretamente uma vaga no time. Há ao menos um espaço aberto, com a lesão de Lucas Paquetá, mas o atacante de 19 anos preferiu adotar um tom sereno às vésperas da partida contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Vou dormir como um bebê", afirmou, questionado sobre como será sua noite de sábado (4) para domingo (5). "Vou ficar muito tranquilo porque o mais importante é o que eu faço antes de dormir: é conversar com Deus e ficar tranquilo, porque as coisas vão acontecer no momento certo", acrescentou.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa De acordo com o atleta, nessas conversas houve uma recomendação de humildade. "Deus já falou para mim que não vim até aqui para virar o extraordinário. Vim para mostrar quem é o Endrick, quem está do meu lado. Sempre que puder expressar isso, vou expressar. Se eu puder entrar e fazer um gol, espero que olhem e falem que não fui só eu. Foi juntamente com Deus."

Figura popular entre boa parte dos torcedores, o jovem vem tendo sua presença pedida pelas arquibancadas. Diante do Japão, na última segunda-feira (29), foi acionado no intervalo, com o Brasil em desvantagem. Se não fez grandes jogadas, sua entrada mudou a disposição tática da equipe, que buscou a virada por 2 a 1.

Na ocasião, o menino do Distrito Federal substituiu Lucas Paquetá, que sentiu problema na coxa esquerda. O meio-campista está fora do duelo com os noruegueses -e também ficará fora das quartas de final caso a seleção avance-, e é natural que Endrick seja listado entre os candidatos à vaga -Danilo Santos e Martinelli também são opções.

Ainda assim, o camisa 19 prefere não se apresentar como um concorrente. A cada pergunta, ele se esforçava para repetir o nome do repórter e dizer boa tarde. Se quis convencer o técnico Carlo Ancelotti na entrevista, foi por meio de um discurso de simplicidade, não listando as próprias qualidades.

"Estou muito agradecido de estar aqui. Para mim, já é uma vitória estar com este grupo, com a seleção brasileira, disputando a Copa do Mundo. São 26 jogadores loucos para jogar, para ajudar, e todos estão preparados. Eu também estou muito preparado. Vou esperar em Deus, esperar no mister. Se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo e passar de fase", declarou.

Endrick se permitiu afirmar, brevemente, que pode atuar de mais de uma maneira, centralizado ou aberto pela direita. Mas em seguida retomou o tom humilde e fez uma porção de elogios a Ancelotti, que já foi treinador dele no Real Madrid e demonstra alguma resistência em apostar de vez em seu futebol.

"Sempre fiquei tranquilo, porque o mister, vocês sabem, é um dos treinadores mais vitoriosos, um dos melhores treinadores do mundo. Ficou claro no último jogo: ele mexeu bem, quem fez o gol da vitória foi o cara que veio do banco [Martinelli]. Vocês podem ficar tranquilos, que o mister vai saber o melhor para a equipe."