Endrick lamenta gol perdido em eliminação e diz que 'poderia fazer melhor

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick teve a chance de abrir o placar antes da seleção brasileira sofrer dois gols de Haaland contra a Noruega, na eliminação da Copa do Mundo de 2026. O atacante lamentou a oportunidade desperdiçada logo após entrar em campo.

"Conversei com Deus, agradeci pela oportunidade, mas foi um momento que eu sei que poderia fazer melhor. Agora é trabalhar para se Deus quiser isso nunca mais acontecer de novo", disse Endrick, em zona mista

Endrick entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo e precisou de poucos segundos para ter a melhor chance do Brasil em campo. O atacante foi acionado por Vini Jr. em contra-ataque e saiu de encontro com o goleiro Nyland. Na finalização, o jovem de 20 anos tocou por cima, mas tirou a bola da direção do gol.

O placar ainda estava zerado quando o lance ocorreu. Na sequência, 20 minutos mais tarde, Haaland abriu o marcador para a Noruega. O atacante voltou às redes e ampliou a vantagem nos acréscimos.

A expectativa agora é que Endrick seja figurinha carimbada no próximo ciclo da seleção. O atacante ganhou minutagem e recuperou protagonismo em empréstimo ao Lyon, e para a próxima temporada retorna ao Real Madrid.

Pela seleção brasileira, Endrick soma 21 jogos até aqui e 4 gols: em amistosos contra Inglaterra, Espanha, México e Egito. O atacante ainda não marcou com a camisa do Brasil em um jogo oficial.

"Eu vou trabalhar bastante. Tomara que eu não seja o homem do ciclo, mas sim que todos os jogadores que estiverem aqui sejam. Para todo mundo fazer um trabalho de grupo, unidos, que isso vai ser o melhor para o Brasil. Todos juntos para a gente nunca mais passar por essa sensação", finalizou Endrick.