Endrick é um jogador 'muito paciente, não tem pressa', afirma Ancelotti

FILADÉLFIA, EUA (FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti confirmou nesta quinta-feira (18) que vai mudar algumas peças na seleção brasileira para o jogo contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (19).

Sem confirmar sua escalação, pois, segundo ele, ainda não informou aos próprios jogadores, o treinador afirmou que pode fazer três ou quatro mudanças em relação à formação que estreou no Mundial com um empate diante do Marrocos, por 1 a 1, no último sábado (13).

Ancelotti reconheceu novamente que o Brasil esteve aquém do esperado, sobretudo na produção ofensiva, mas evitou dar qualquer pista sobre os jogadores que vão entrar no time. Questionado especificamente sobre Endrick, que espera uma chance para ajudar a equipe, o italiano valorizou a postura do jovem de 19, mas pediu calma à torcida.

"Temos que colocar Endrick no momento correto [risos]. Vamos esperar um pouco. Vai ser importante", comentou o italiano.

"Endrick é um talento do futebol brasileiro para essa e para a próxima Copa do Mundo. Ele é paciente, não tem pressa. É muito maduro para sua idade e também conta com o apoio da família dele, sempre por perto, que é um aspecto importante para um jovem", acrescentou.

Endrick viu do banco de reservas o empate do Brasil com Marrocos. Ao lado de Neymar, foi flagrado pelas câmeras fazendo um desabafo. "É isso, né, pai? Se eu pudesse, eu entrava", disse o jovem ao experiente camisa 10.

Apesar da baixa produtividade ofensiva da seleção, sobretudo no primeiro tempo, quando Igor Thiago comandava o setor, Ancelotti optou por Matheus Cunha como alternativa no segundo tempo, sem grande mudança no rendimento da equipe.

Ao comentar sobre a diferença entre seus homens de frente, o italiano destacou a capacidade de posicionamento de Cunha, a agressividade de Igor Thiago e o talento "extraordinário" de Endrick.

"Matheus Cunha é mais associativo, tem mais qualidade de segundo atacante do que de referência, algo que o Igor Thiago tem. Ele é forte, é muito agressivo. Endrick não é nem um, nem outro. Endrick é um talento extraordinário", afirmou.

Sempre com cuidado para não indicar sua decisão sobre quem vai jogar contra o Haiti, o treinador afirmou que também pode considerar outros fatores, como o fato de que Casemiro e Ibañez, por exemplo, estão pendurados com um cartão amarelo -na primeira fase do Mundial, bastam apenas dois cartões amarelos acumulados para um atleta cumprir suspensão automática.