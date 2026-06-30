Endrick diz que saída do Real Madrid mudou sua história

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick diz que o empréstimo ao Lyon mudou sua história e o ajudou a chegar à Copa do Mundo mais pronto.

Endrick entrou no intervalo contra o Japão após a lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda de Lucas Paquetá. Depois da classificação, disse estar "muito feliz, muito contente" pela chance de atuar por mais tempo.

Atacante afirmou que o período fora do Real Madrid foi decisivo nesta temporada. "Não estava jogando no Real Madrid e pude sair (para o Lyon)", disse Endrick.

Eu não estava jogando no Real Madrid e consegui sair de lá. Agradeço a Deus por isso e agradeço muito ao Lyon por me ajudar e abrir as portas para que eu pudesse mostrar minhas habilidades no futebol e chegar à Copa do Mundo.

Endrick também creditou Carlo Ancelotti pela entrada no segundo tempo. "Agradeço muito ao mister (Carlo Ancelotti). É um cara que sabe o que faz", declarou.

NÚMEROS DO EMPRÉSTIMO

Passagem pelo Lyon deu a Endrick mais minutos e protagonismo do que ele tinha no Real Madrid. Atacante fechou o período na França com oito gols e oito assistências em 21 partidas.

Fim do empréstimo recoloca o atacante na disputa por espaço em Madri. Elenco do Real Madrid tem Vini Jr, Mbappé, Rodrygo e Mastantuono.

Em entrevista à TVE, Endrick disse que vive o momento antes de pensar no retorno. "Estou muito feliz, aproveitando esse momento com a Seleção do Brasil, e depois disso estou ansioso para voltar a Madri", afirmou.

Brasil volta a campo no domingo, 5 de julho, às 17h, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Time de Ancelotti espera o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, que jogam nesta terça-feira (30).