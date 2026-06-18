Encrick é um jogador muito 'paciente, não tem pressa', afirma Ancelotti

FILADÉLFIA, EUA (FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti confirmou nesta quinta-feira (18) que vai mudar algumas peças na seleção brasileira para o jogo contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (19).

Sem confirmar sua escalação, pois, segundo ele, ainda não informou aos próprios jogadores, o treinador afirmou que pode fazer três ou quatro mudanças em relação à formação que estreou no Mundial com um empate diante do Marrocos, por 1 a 1, no último sábado (13).

Ancelotti reconheceu novamente que o Brasil esteve aquém do esperado, sobretudo na produção ofensiva, mas evitou dar qualquer pista sobre os jogadores que vão entrar no time. Questionado especificamente sobre Endrick, que espera uma chance para ajudar a equipe, o italiano valorizou a postura do jovem de 19 anos dentro e fora de campo.

"Endrick é um talento do futebol brasileiro para essa e para a próxima Copa do Mundo. Ele é paciente, não tem pressa. É muito maduro para sua idade e também conta com o apoio da família dele, sempre por perto, que é um aspecto importante para um jovem", disse o técnico.

Endrick viu do banco de reservas o empate do Brasil com Marrocos. Ao lado de Neymar, foi flagrado pelas câmeras fazendo um desabafo. "É isso, né, pai? Se eu pudesse, eu entrava", disse o jovem ao experiente camisa 10.

Apesar da baixa produtividade ofensiva da seleção, sobretudo no primeiro tempo, quando Igor Thiago comandava o setor, Ancelotti optou por Matheus Cunha como alternativa no segundo tempo, sem grande mudança no rendimento da equipe.

Endrick, por outro lado, já mostrou capacidade de causar impacto quando tem oportunidade de jogar. Foi assim nos amistosos diante da Croácia, em março, Panamá, em maio, e Egito, em junho. No Mundial, ele agora vive a expectativa de ter seus primeiros minutos em campo.