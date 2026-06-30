Empolgados, mexicanos travam corrida por camisas da seleção antes de duelo contra o Equador

CIDADE DO MÉXICO, MÉXICO (FOLHAPRESS) - Normalmente, caminhar pelos arredores da Praça da Constituição, no centro histórico da Cidade do México, é encontrar de tudo. Nos últimos dias, porém, o item mais procurado desapareceu das vitrines: a camisa da Tricolor, a seleção mexicana.

Loja oficial após loja oficial, o uniforme está esgotado. Nas bancas de camelôs, torcedores se amontoam em busca das poucas peças paralelas ainda disponíveis.

A cena chama a atenção. Um vendedor anuncia a camisa por determinado preço. Segundos depois, o concorrente ao lado oferece um valor menor. Os compradores atravessam a rua de banca em banca, comparando preços até fechar negócio.

Os modelos falsificados custam, em média, 150 pesos mexicanos (cerca de R$ 44), quase dez vezes menos do que a versão oficial.

"Vale a pena passar por esse aperto. Quero estar vestida para o Mundial e mostrar meu apoio ao México", diz a cozinheira Dolores Galzo, 45, que conseguiu comprar sua camisa por 100 pesos.

A vitória tranquila por 3 a 0 sobre a República Tcheca, na última rodada da fase de grupos, é a culpada pela euforia dos mexicanos. Desde então, o verde da Tricolor tomou conta da capital. A camisa está por toda parte: nas escolas, nos escritórios, nas baladas.

"É o nosso momento, todos acreditamos nisso. Ninguém vai nos parar", opina o publicitário César Julio, 27.

Nesta terça-feira (30), quando a equipe do técnico Javier Aguirre enfrenta o Equador no estádio Azteca, às 19h no horário local (22h em Brasília), boa parte desses torcedores deve seguir para o centro histórico, onde a Fifa montou sua "Fan Fest".

Desde as primeiras horas da manhã, grupos vestidos de verde chegam de diferentes regiões da cidade e caminham em direção aos telões instalados na Praça da Constituição. O movimento muda a rotina da capital. Unidades de ensino reduziram o horário das aulas, empresas liberaram funcionários mais cedo e bairros que costumam ficar cheios durante a tarde esvaziaram.

Enquanto isso, os vendedores de camisas seguem cercados por clientes atrás das últimas peças disponíveis.

O México tentará chegar às oitavas e ficar entre os 16 melhores colocados do Mundial. A seleção chegou a essa fase em 2018, na Copa da Rússia, mas foi eliminada pelo Brasil. No Qatar, caiu na fase de grupos.

O Equador busca reeditar sua melhor campanha no torneio. Em 2006, na Copa na Alemanha, a seleção chegou às oitavas de final e foi eliminada pela Inglaterra. Na Copa de 2022, terminou na terceira colocação de um grupo com Holanda e Senegal e não avançou.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que tiveram campanhas distintas até aqui, mas chegam embaladas.

Sólido, o México se classificou como líder do Grupo A, com 9 pontos, confirmando o favoritismo da chave e vencendo todas as partidas que disputou apenas Argentina e França também somaram todos os pontos possíveis na fase de grupos.

Já os equatorianos chegaram prestigiados ao Mundial. Nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa, ficaram atrás apenas da Argentina.

Na atual competição, porém, apesar de apresentar bom volume ofensivo, a equipe tem pecado na objetividade. Estreou contra a Costa do Marfim e, em um duelo equilibrado, perdeu por 1 a 0 com um gol sofrido no fim. Na segunda rodada, empatou por 0 a 0 com a estreante Curaçao.

No último compromisso da fase de grupos, entretanto, buscou uma virada por 2 a 1 sobre a Alemanha, resultado que garantiu a classificação ao mata-mata entre os melhores terceiros colocados.