Empate da Nova Zelândia transforma Haiti na pior seleção da Copa 2026

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil terá a obrigação de vencer seu próximo adversário na Copa do Mundo de 2026. Afinal, enfrentará, ao menos na teoria, a equipe mais frágil da competição. Graças à Nova Zelândia, o Haiti se transformou oficialmente no participante com a pior colocação no ranking da FIFA entre os 48 países do torneio realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

NOVA PONTUAÇÃO

A seleção da Oceania entrou em campo nesta segunda-feira (15) e somou 14,46 pontos após empatar com o Irã em sua estreia no Mundial. Com o resultado, a Nova Zelândia ultrapassou Curaçao e o próprio Haiti, assumindo a 82ª posição na lista da entidade máxima do futebol.

Paralelamente, Curaçao perdeu 7,77 pontos ao sofrer uma goleada impiedosa por 7 a 1 para a Alemanha, caindo para o 83º lugar. Já o Haiti teve 15,43 pontos descontados devido ao revés contra a Escócia, afundando para a 85ª colocação.

DIFERENÇA ABSURDA

O confronto de sexta-feira entre brasileiros e haitianos na Filadélfia já era o duelo da primeira fase com o maior abismo técnico antes mesmo dessa atualização. Agora, 79 posições separam os rivais do Grupo C.

Por conta do empate na estreia contra Marrocos, a seleção brasileira perdeu apenas 0,52 ponto e se manteve em sexto lugar no ranking (com 1764,34). Os marroquinos aparecem logo atrás, na sétima colocação, com menos de dez pontos de desvantagem.

A Argentina lidera o ranking da FIFA (1877,27), seguida por França (1870,70) e Espanha (1856,30) - que também estreou tropeçando em um empate surpreendente diante de Cabo Verde.