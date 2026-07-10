Empate da Bélgica encerra recorde de 650 minutos sem tomar gol do goleiro da Espanha
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gol de empate do belga Charles De Ketelaere, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, acabou a sequência recordista de 650 minutos em que o goleiro da Espanha, Unai Simón, ficou sem ser vazado em Copas do Mundo.
Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela de jogos da Copa do Mundo A marca havia começado aos 51 minutos da derrota por 2 a 1 para o Japão, na fase de grupos da edição de 2022. O espanhol só voltou a tomar gol em partidas de Mundial nesta sexta-feira (10), contra a Bélgica.
A sequência reunia os 39 minutos finais do confronto com o Japão, os 120 minutos do empate sem gols com o Marrocos nas oitavas de final de 2022, os 270 minutos da fase de grupos desta Copa, contra Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai, os 90 minutos da vitória sobre a Áustria na fase de 32 e a eliminação de Portugal nas oitavas.
Antes dos 90 minutos diante dos portugueses, Unai Simón já havia superado o recorde de 517 minutos do italiano Walter Zenga e passou a deter a maior sequência sem sofrer gols da história das Copas do Mundo.