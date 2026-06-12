Embaixadora do Brasil nos EUA presenteia diplomata marroquino com camisa não oficial da seleção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Viotti, presenteou o diplomata do Marrocos em Washington, Youssef Amrani, com uma camisa não oficial da seleção brasileira, em evento na última semana (5).

Logo no início do encontro, que durou cerca de uma hora, Viotti e Amrani trocaram camisas dos países que representam. Brasil e Marrocos se enfrentam na estreia de ambas as seleções na Copa do Mundo, no sábado (13), às 19h.

O marroquino presenteou Viotti com um uniforme aparentemente oficial da linha de 2025 da seleção de seu país, produzido pela Puma. Já a diplomata brasileira entregou a Amrani uma camisa que não integra a linha oficial de uniformes da seleção.

Procurada, a Embaixada afirmou que a camisa teve caráter simbólico e fez parte de um gesto de cortesia associado à Copa. "Considerando o curto prazo entre a concepção da iniciativa e a realização do evento, optou-se por solução possível para viabilizar a troca de camisas entre os representantes diplomáticos", afirmou.

O modelo entregue não aparece na lista de uniformes oficiais da seleção brasileira para a Copa do Mundo, produzidos pela Nike, nem entre as camisetas de treino da equipe para o torneio. A peça pode ser encontrada à venda na Amazon por R$ 198,35 e, segundo o anúncio, é produzida pela fabricante Cnins.

A troca de camisas é uma tradição diplomática entre representantes de países. Em 2025, por exemplo, o ex-lateral-direito Cafu entregou uma camisa da seleção brasileira autografada ao papa Leão 14.