Em ritmo de treino, Suíça bate Argélia e espera rival das oitavas de final da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre a Argélia, a Suíça garantiu sua classificação às oitavas de final da Copa do Mundo na madrugada desta sexta-feira (3), no estádio BC Place, em Vancouver, Canadá, em duelo válido pela fase de 32 seleções.

Os suíços voltam a campo na próxima terça-feira (7) para enfrentar o vencedor de Colômbia e Gana, que se enfrentam às 22h30 (de Brasília) desta sexta, em Kansas City.

Confira todos os duelos da fase de 32 Primeira colocada do Grupo B na fase de grupos, com vitórias sobre Bósnia e Canadá e empate com o Qatar, a Suíça se mantém invicta no Mundial após quatro jogos.

Assim que o árbitro argentino Yael Falcón apitou o início do duelo, a Argélia adiantou seus jogadores e começou a pressionar a Suíça em seu campo de defesa. Por alguns minutos, essa dinâmica se manteve, mas sem êxito dos argelinos. Um cenário que se tornou o panorama de todo o confronto.

Bastou um ataque para os suíços abrirem o placar. O capitão Xhaka puxou contra-ataque e tocou para Manzambi na esquerda. Ele invadiu a área, ganhou de um zagueiro na velocidade e, na linha de fundo, cruzou rasteiro para Embolo só tocar para o gol, sem chance para o goleiro Luca Zidane, filho da lenda francesa Zinédine Zidane.

O primeiro tempo transcorreu com muita disputa no meio de campo, roubos de bola e tentativas de chute de média distância. Muito disso porque as defesas levavam vantagem sobre os ataques.

No fim da parcial, a Argélia pressionou e chegou duas vezes, com Chaibi e Maza, mas o goleiro Kobel segurou o chute do primeiro e a bola foi para fora na batida do segundo.

No primeiro lance do segundo tempo, a Suíça fez 2 a 0 e definiu o duelo.

Zakaria pegou a bola e foi até a linha de fundo pela direita. Cruzou para a área e a defesa da Argélia afastou, mas a bola sobrou para Ndoye, na entrada da área. Ele dominou e chutou no canto direito de Luca Zidane.

Com a vantagem, os suíços se postaram ainda mais na defesa e bloquearam todos os avanços dos rivais. Com a bola nos pés, aceleravam para tentar ampliar o marcador.

Foi assim que a seleção europeia chegou novamente com perigo aos 35min, mas Rieder perdeu o gol mais feito da Copa. Zakaria foi novamente à linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola passou por todo mundo. Do outro lado, Rieder chegou de frente, sozinho, sem goleiro, mas chutou com displicência e a bola foi em cima de Luca Zidane, que afastou.

A Argélia, por outro lado, mostrou grande limitação. Sempre que chegavam ao ataque, os jogadores ficavam tocando a bola de um lado para o outro e não conseguiam furar a muralha suíça. Algumas vezes tentavam chutar, mas a bola batia na defesa e voltava, ou ia para fora. Resultado: eliminação.