Em ritmo de espera, torcedores aguardam início da abertura da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltando uma hora para o pontapé inicial, torcedores no Azteca já estão em ritmo de espera para o jogo entre México e África do Sul.

O cantor Alejandro Fernández cantará o hino do México, enquanto a sul-africana Tyla comanda o hino dos visitantes.

México x África do Sul é o primeiro repeteco de uma abertura de Copa. Em 2010, na África do Sul, as seleções empataram em 1 a 1. Curiosamente, aquele Mundial também ficou marcado pela participação de Shakira com a música oficial. Outra coincidência: o técnico mexicano é o mesmo, Javier Aguirre.

O embate entre mexicanos e sul-africanos abre esta edição de Copa do Mundo às 16h do horário de Brasília.

O jogos será transmitido ao vivo na TV aberta pela Globo e pelo SBT, e na TV fechada pelo SporTV. No streaming, a cobertura oficial será feita pelo Globoplay, pela CazéTV no YouTube, pela GE TV e pelo NSports.

Na Fan Fest organizada na Cidade do México, milhares de torcedores se reúnem à espera da estreia contra a África do Sul.

Mais tarde, às 23h do horário de Brasília, a Coreia do Sul enfrenta a República Tcheca, também pelo grupo A.