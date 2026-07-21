Em Rio Preto, Plaza de España fica lotada

Centenas de torcedores se reuniram na Plaza de España, localizada em frente ao Plaza Avenida Shopping, em Rio Preto, para acompanhar a final da Copa do Mundo, no domingo, 19. E o grupo vibrou muito com a vitória espanhola na prorrogação, por 1 a 0, com gol decisivo de Ferran Torres.

Com uma forte comunidade espanhola, Rio Preto foi palco de uma grande celebração entre espanhóis e descendentes. Mais de 300 pessoas acompanharam a decisão e festejaram a conquista mundial.

O evento contou com distribuição gratuita de pipoca para os presentes. A programação foi organizada pela Casa de España, que recebeu famílias, amigos e admiradores da seleção espanhola para acompanhar a partida.

Segundo o presidente da Casa de España, Amaury Hernandes, a comemoração foi marcada pela tranquilidade e pelo entusiasmo dos participantes. "Tinha bastante gente, com pipoca gratuita aos presentes, venda de bebida e churrasco, estava muito bom. Foi uma festa tranquila, mas com muita alegria", afirmou.

Para muitos participantes, o momento representou mais do que uma vitória esportiva. A conquista reforçou a participação e a preservação das tradições espanholas entre as famílias que ajudaram a construir a história de Rio Preto.

Araguaí Garcia, nascido em Rio Claro, de família espanhola e cidadão espanhol, destacou a importância do título para a comunidade. "Uma grande emoção. Foi uma consolidação da interação entre os espanhóis e descendentes de espanhóis que ajudaram a construir nossa cidade. E somos muito gratos a essa terra que nos abraça e se junta a nós nessa paixão e alegria pelo título de campeões mundiais", declarou.

(colaborou Caio Santana)