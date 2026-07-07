Em partida de times invictos, Suíça tenta ir às quartas após 72 anos contra Colômbia embalada

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Suíça tenta às 17h desta terça-feira (7), em Vancouver (Canadá), voltar às quartas de final de uma Copa do Mundo após 72 anos. Para isso, terá de superar uma Colômbia que é dona da segunda defesa menos vazada da competição. As duas equipes estão invictas, com três vitórias e um empate até o momento.

A equipe europeia comandada por Murat Yakin tenta repetir a campanha de 1954, quando alcançou pela última vez as quartas de final. A principal novidade da campanha suíça atende por Johan Manzambi. Aos 20 anos, o meio-campista começou a competição no banco de reservas, mas conquistou espaço entre os titulares. Agora, soma 3 gols e 2 assistências em 4 partidas.

A Colômbia chega às oitavas por um caminho semelhante. Foi líder do Grupo K, à frente de Portugal, e passou pela fase de 32 sem sobressaltos contra Gana.

A equipe comandada por Néstor Lorenzo sofreu apenas um gol em quatro partidas e construiu sua campanha com base na consistência defensiva de Dávinson Sánchez e Jhon Lucumí.

No setor ofensivo, Luis Díaz segue como principal referência colombiana. James Rodríguez continua responsável pela articulação das jogadas. Os sul-americanos também têm nas quartas de final o melhor resultado de sua história, conquistado em 2014, no Mundial no Brasil.

SUÍÇA x COLÔMBIA

Oitavas de final | 7 de julho, às 17h

BC Place, em Vancouver (Canadá)

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