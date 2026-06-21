Em novo teste para Vozinha, Cabo Verde enfrenta Uruguai, também com 1 ponto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em novo teste para o goleiro sensação Vozinha, 40, que segurou a Espanha no empate por 0 a 0 na rodada de abertura do Grupo H da Copa, a seleção de Cabo Verde enfrenta o Uruguai neste domingo (21), em Miami, às 19h. Globo, SporTV, getv, Globoplay, SBT, Nsports e CazéTV transmitem.

A seleção sul-americana também vem de empate, 1 a 1 com a Arábia Saudita. Assim como o técnico da Espanha, que na véspera do confronto com Cabo Verde já tinha destacado que o jogo não seria fácil, o treinador do Uruguai, Marcelo Bielsa, destacou a qualidade dos adversários. "Cabo Verde é uma equipe fisicamente sólida, tecnicamente capaz, bem preparada e com caráter", afirmou o argentino Bielsa.