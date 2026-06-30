Em nova virada sobre o Japão, Brasil mantém 100% contra asiáticos em Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil segue com aproveitamento de 100% diante de equipes asiáticas em Copas do Mundo. Com a vitória sobre o Japão nesta segunda-feira (29), a seleção chega a cinco triunfos em cinco partidas -a segunda de virada contra japoneses e também a segunda em fase eliminatória.

O primeiro confronto contra uma seleção da Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) aconteceu contra a China, em 2002, na Coreia do Sul. Válido pela fase de grupos, o jogo terminou 4 a 0 para o Brasil, com gols marcados por Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Roberto Carlos.

Quatro anos depois, em 2006, na Alemanha, veio o primeiro duelo contra os japoneses, também pela fase de grupos. Keiji Tamada abriu o placar, Ronaldo empatou no final da etapa inicial, e a virada por 4 a 1 veio no segundo tempo, com Juninho Pernambucano, Gilberto Melo e Ronaldo de novo.

No mesmo grupo, estava a Austrália, que, embora seja um país da Oceania, também faz parte da AFC. Adriano e Fred marcaram para a vitória por 2 a 0.

O placar menos elástico do retrospecto entre brasileiros e asiáticos aconteceu em 2010, na primeira fase do Mundial da África do Sul, um 2 a 1 contra a Coreia do Norte. Os gols vieram só no segundo tempo, primeiro com Maicon e depois com Elano. Ji Yun Nam chegou a descontar no final da partida.

No mata-mata de 2022, no Qatar, a seleção brasileira enfrentou a Coreia do Sul pela segunda vez. Mais uma goleada por 4 a 1, com a vantagem construída em 36 minutos: Vini Jr. fez seu primeiro gol com a camisa amarela aos 7min, Neymar ampliou aos 13, Richarlison marcou pela terceira vez em Copas aos 29 e Lucas Paquetá deixou o seu aos 36. A Coreia anotou o gol de honra no final do segundo tempo, com Paik Seungho.

CONFRONTOS DO BRASIL CONTRA PAÍSES ASIÁTICOS NA COPA

**Brasil 4 x 0 China**

2002: Fase de grupos. Gols de Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo.

**Brasil 4 x 1 Japão**

2006: Fase de grupos. Gols de Keiji Tamada (Japão), Ronaldo (duas vezes), Juninho Pernambucano e Gilberto Melo

**Brasil 2 x 1 Coreia do Norte**

2010: Fase de grupos. Gols de Maicon, Elano e Ji Yun Nam (Coreia)

**Brasil 4 x 1 Coreia do Sul**

2022: Oitavas de final. Gols de Vinicius Jr., Neymar, Richarlison, Lucas Paquetá e Paik Seungho (Coreia)