Em jogo nervoso e atrás no placar, Brasil busca empate no primeiro tempo
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil iniciou o primeiro tempo com muito nervosismo, erros de passes e assistiu o Marrocos abrir o placar ao 20 minutos. Vinicius Jr. conseguiu buscar o empate do Brasil, aos 31.
A seleção brasileira começou a partida nervosa, com erros de passes e desorganizada. Douglas Santos e Ibañez marcaram falta em um e dois minutos, respectivamente.
Já o Marrocos pressionou, se mostrou mais entrosado e abriu o placar aos 20 minutos com Isamel Saibari, com um belo gol de cobertura na saída do goleiro Alisson.
O Brasil tentou se organizar e conseguiu empatar aos 31 minutos com Vinicius Jr. O atacante invadiu a área pela esquerda e colocou a bola no fundo do gol: Brasil 1x1 Marrocos.
Ao final do primeiro tempo, Casemiro e Roger Ibañez levaram cartão amarelo.
Agora, falta esperar se o técnico Carlo Ancelotti vai manter ou alterar a equipe para o segundo tempo.