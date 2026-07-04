Em jogo contra Argentina na Copa, busca por camisas de Cabo Verde dispara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As buscas por camisas de Cabo Verde, time do goleiro Vozinha, dispararam nesta sexta (3) durante jogo contra a Argentina na Copa do Mundo. As equipes estão em campo no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, e o jogo foi para a prorrogação após tempo normal terminar em 1 a 1.

Segundo o Google Trends, as buscas pelo termo "camisa cabo verde" registraram alta no Brasil de quinta (2) para sexta (3). Na plataforma, o volume de pesquisas cresceu 1.300% em relação às 24 horas anteriores e mais de 5.000% na comparação com o mesmo horário da semana passada.

O pico de buscas chegou ao ápice após às 18h. A disputa teve início às 19h.

No site da Fifa, todos os produtos da equipe estão esgotados. Entre os itens estão moletom com capuz (R$ 439), camiseta (R$ 207), cachecol (R$ 207) e a camisa oficial da seleção (R$ 776). Os valores não incluem taxas de entrega ou importação.

RELEMBRE A TRAJETÓRIA DE CABO VERDE NA COPA

Estreante neste Mundial, Cabo Verde surpreendeu e se classificou em segundo lugar no Grupo H. A chave também reuniu Uruguai, Arábia Saudita e Espanha. Os europeus lideraram.

O time do técnico Bubista teve o goleiro Vozinha como destaque na primeira rodada, no segunda (15). O atleta de 40 anos segurou os espanhóis no empate por 0 a 0 com sete defesas, que quebraram as expectativas de uma vitória fácil.

Na etapa seguinte, no domingo (21), Uruguai e Cabo Verde empataram por 2 a 2. O empate em disputa contra a Arábia Saudita na sexta (26), que terminou em 0 a 0, foi suficiente para que a seleção africana avançasse.

Com os resultados, Cabo Verde se tornou a menor nação a chegar à fase de mata-mata.