Em duelo latino, México encara Equador com o apoio da torcida
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 100% até aqui, o México contará com apoio de sua torcida para tentar avançar às oitavas de final contra o Equador, em partida que será disputada nesta terça-feira (30). O confronto está marcado para as 22h, no Estádio Azteca, na Cidade do México.
A seleção chegou a essa fase em 2018, na Copa da Rússia, mas foi eliminada pelo Brasil. No Qatar, caiu na fase de grupos.
O Equador busca reeditar sua melhor campanha no torneio. Em 2006, na Copa na Alemanha, a seleção chegou às oitavas de final e foi eliminada pela Inglaterra. Em 2022, terminou na terceira colocação de um grupo com Holanda e Senegal e não avançou.
Para o confronto desta terça-feira, o favoritismo é do México, segundo a Opta Analyst. Nos cálculos da plataforma de dados, a seleção mexicana tem 46,8% de chances de vencer, contra 26,8% do Equador. A probabilidade de empate é de 26,4%.
Quem avançar pega Inglaterra ou República Democrática do Congo, que jogam nesta quarta (1º), às 13h.
MÉXICO x EQUADOR
Fase de 32 | 30 de junho, às 22h
Estádio Azteca, na Cidade do México (México)
Na TV: CazéTV, Globo, SporTV e Ge TV