Em duelo com Mbappé, Yamal tenta entrar na dança dos craques da Copa

ARLINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Se a Copa do Mundo tem sido uma festa para os grandes atacantes, Lamine Yamal ainda está na porta. Algum segurança talvez esteja checando os documentos do talentoso garoto, que acaba de completar 19 anos e espera entrar no baile a tempo de exibir sua ginga.

O jovem da Espanha vê na partida contra a França, na tarde de terça-feira (14), em Arlington, uma oportunidade para mostrar por que há tanta expectativa em torno de seu futebol. No estádio AT&T, nos arredores de Dallas, terá pela frente um adversário de qualidade, capitaneado pelo artilheiro da competição, Kylian Mbappé.

O aguardado embate entre as seleções vale vaga na decisão. Ambas eram citadas entre as favoritas ao título e cumpriram até aqui essa condição, embora por caminhos bem distintos -o que se aplica a seus principais nomes.

Mbappé e a França iniciaram o torneio bem e não tiraram o pé do acelerador. Apoiada em um prolífico ataque, que conta ainda com Michael Olise e Ousmane Dembélé, a equipe de Didier Deschamps se impôs sobre os adversários que encontrou, com 16 gols marcados em seis partidas -a defesa, com dois gols tomados, também teve bom desempenho.

O confronto mais duro dessa trajetória se deu nas oitavas, contra um Paraguai ultradefensivo no desenho tático e ultra-agressivo nas faltas e na provocação. Achavam que viríamos jogar de smoking, mas também sabemos sujar as mãos, sorriu Mbappé.

O camisa 10 definiu o triunfo por 1 a 0 em batida de pênalti. É uma das oito bolas na rede que fazem dele o goleador do certame, ao lado de Lionel Messi. O norueguês Erling Haaland marcou sete tentos, e os ingleses Harry Kane e Jude Bellingham, seis cada um.

Yamal, por sua vez, marcou apenas um gol. Em busca da melhor forma após uma lesão na coxa esquerda que o tirou da reta final da temporada do Barcelona e atrasou sua estreia na Copa, ele tem dado boa contribuição, mas sem o protagonismo dos citados.

O menino foi acionado aos 26 minutos do segundo tempo na primeira rodada, um surpreendente empate por 0 a 0 com Cabo Verde -no jogo em que o goleiro Vozinha, 40, apresentou-se ao mundo. Pressionado pelo resultado, o técnico Luis de la Fuente se viu obrigado a escalá-lo na rodada seguinte, contra a Arábia

Saudita. Lamine, então, tornou-se o oitavo jogador mais novo a marcar em um Mundial. Com a vitória espanhola definida no primeiro tempo, foi substituído no

intervalo e não voltou a marcar.

Embora tenha registrado brilhantes momentos ofensivos, a equipe de De la Fuente vem exibindo como força maior uma defesa firme, que só foi vazada uma vez, no suado triunfo por 2 a 1 sobre a Bélgica, nas quartas de final. Esse duelo e o anterior, 1 a 0 sobre Portugal, foram obtidos com gols no finalzinho de Mikel Merino.

Acho que todo o mundo é obcecado por gols Nós ganhamos a Eurocopa com apenas um gol meu. Se ganharmos a Copa do Mundo, acho que ninguém vai se lembrar de quantos gols marquei ou perdi, afirmou o jovem.

Yamal não é um atacante de área, e julgá-lo pelo número de gols seria simplista. Contra a Bélgica, por exemplo, o placar foi aberto em um lance no qual ele desmontou a defesa com ótimo passe para Pedro Porro. Mais uma vez, como lembrou o camisa 19, a Espanha avançou até as semifinais sem que ele tivesse de colocar múltiplas bolas na rede.

Na Eurocopa que citou, em 2024, a Espanha encontrou nas semifinais justamente a França e venceu por 2 a 1, de virada. Na ocasião, ele marcou o belo gol do empate e iniciou a jogada da virada.

Já em 2025, nas semifinais da Liga das Nações da Europa, marcou duas vezes no triunfo dos espanhóis sobre os franceses por 5 a 4.

Se a França tem que temer alguém, somos nós. É claro que são duas grandes equipes, na minha opinião as duas melhores do mundo. Veremos o que acontece. Não temos medo, disse o atacante.

Do outro lado, o tom é quase o oposto. Enquanto Yamal e a Espanha tentam alimentar a própria confiança depois de jogos duros, Mbappé e a França fazem esforço para evitar a soberba. Após o

2 a 0 sobre Marrocos nas quartas -um placar que não dá conta da clara superioridade demonstrada-, a mensagem foi a de que o trabalho não está concluído.

Campeã em 2018 e vice em 2022, a formação francesa joga para ir à sua terceira final seguida de Copa. Neste momento, não somos campeões nem vice-campeões. A equipe não é a mais forte. É a equipe que tem mais potencial, reúne mais qualidades, mas as equipes mais fortes são as que vencem. Então, esta não é a equipe mais forte ainda, disse Mbappé.

Ou eles chegam a três decisões consecutivas de Copa ou nós os derrotamos três vezes consecutivas, respondeu Yamal.

FRANÇA x ESPANHA

Semifinal | 14 de julho, às 16h

Estádio AT&T, em Arlington (EUA)

Na TV: CazéTV