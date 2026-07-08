Em dia sem partidas de Copa, veja cinco filmes para manter o climão do Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou aquele dia que todos que acompanham a Copa mais temiam: o primeiro sem jogos, esta quarta-feira (8).

O terrível dia se coloca entre o fim das oitavas de final e o início das quartas de final, nesta quinta (9). E ele não será o único. Domingo (12) e segunda-feira (13) também serão dias de recesso copeiro, mais uma espera até as semifinais e a reta final do Mundial.

Enquanto Gianni Infantino não inventa um torneio de consolação entre o 9º e o 16º, confira abaixo cinco filmes para se manter no climão da Copa, todos mais curtos que um jogo com parada de hidratação.

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'À PROCURA DE ERIC'

Em Manchester, o carteiro Eric, fanático por futebol, passa por um período de depressão e remorso pelas escolhas do passado (abandonou a mulher que amava após o nascimento da filha). Um dia, após fumar um baseado roubado do enteado, vê Eric Cantona, seu grande ídolo do Manchester United.

O craque rebelde dos Red Devils começa a aparecer sistematicamente, com profundos conselhos sobre a vida que dão certo para o carteiro.

Quando Eric precisa ajudar seu enteado, envolvido com um perigoso gângster, ele e seus amigos de pub (também torcedores do United) colocam em prática a Operação Cantona.

Divertido drama com ares futebolísticos comandado por Ken Loach, um especialista nos perrengues da classe trabalhadora britânica.

Disponível na Diamond Films

'BOLEIROS - ERA UMA VEZ O FUTEBOL '

Depois de mais uma eliminação em uma Copa recheada de popstars, nada como voltar ao futebol nostálgico de "Boleiros", de um tempo em que as coisas pareciam mais simples inclusive nos gramados.

Na trama, um grupo de ex-jogadores se reúne na mesa de um bar de São Paulo onde relembram histórias curiosas, trágicas e cômicas do passado.

Entre elas, tem a do juiz que precisa arrumar um gol para um time e se livrar de uma dívida com mafiosos; ou o craque aposentado que estaria supostamente vendendo seus troféus.

O filme de Ugo Giorgetti pode ser visto gratuitamente na plataforma do Sesc.

Disponível no Sesc Digital

'A GREVE DA SELEÇÃO DA FRANÇA'

Tudo que poderia dar errado com os franceses na Copa de 2010, aparentemente, deu. A seleção chegou à África do Sul como uma das candidatas ao título, apesar das excentricidades do técnico Raymond Domenech, que acreditava em mapa astral e evitava jogadores de escorpião.

Brigas no vestiário, desconfianças em relação ao técnico, um suposto espião no elenco vazando informações para a imprensa e até uma pequena rebelião antes de um treino implodiram a campanha francesa.

O nome original do filme é "O Ônibus: Les Bleus em Greve" lembrando o perrengue pré-treino que virou assunto de governo, com depoimentos de Domenech e de Patrice Evra.

Disponível na Netflix

'O MELHOR TORCEDOR DO MUNDO'

Vem da terra do 7 a 1 este drama leve e familiar, inspirado em uma história real, no qual um casal luta para dar uma educação convencional para o filho autista de 10 anos, que sofre bullying e tem problemas de sociabilidade.

Ao ouvir uma discussão familiar, a criança percebe a importância do futebol e resolve que precisa escolher um time. Dortmund (o Borussia), da mãe, ou Dusseldorf (o Fortuna), do pai?

Nada disso. Para escolher, o jovem Jason avisa ao pai que precisa ver jogos dos 56 times das três principais divisões, e no estádio.

Mas ele cria algumas regras: os jogadores não podem usar chuteiras coloridas demais (hoje seria um problema); não pode ter anúncio em todo lugar; não pode ter nazistas entre os fãs; e o time precisa ter valores de sustentabilidade ambiental.

Disponível no Looke

'QUEM FIZER GANHA'

Em tom de comédia, o filme é inspirado na trajetória da seleção de Samoa Americana e na sua busca para fazer apenas um golzinho nas Eliminatórias asiáticas, que valiam a classificação para a Copa de 2014, disputada no Brasil.

A equipe, sem jogadores ou estrutura profissional, era conhecida também por ser a vítima da maior goleada da história em partidas de seleções, 31 a 0 a favor da Austrália, em 2001.

Para a missão quase impossível, eles contratam um técnico holandês turrão e sem outra opção, interpretado por Michael Fassbender.

A direção é de Taika Waititi, mais conhecido por filmes como "Thor: Ragnarok" e "Jojo Rabbit".

Disponível no Disney+