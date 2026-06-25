Em 1º do Grupo C, Brasil deve adiar 'pedreiras' para as quartas de final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira garantiu a liderança do Grupo C na Copa do Mundo 2026 ao bater a Escócia por 3 a 0, neta quarta-feira (24), em Miami.

O atacante Vinícius Jr. marcou duas vezes para o Brasil, ainda no primeiro. Matheus Cunha foi o autor do terceiro gol brasileiro.

Com isso, o Brasil deve adiar os duelos considerados mais difíceis no Mundial. As "pedreiras" do mata-mata, na chave da seleção canarinho, devem aparecer após as oitavas de final.

Pela classificação de momento, o Brasil deve enfrentar o Japão, segundo colocado do Grupo F, na próxima segunda-feira (29), às 14h, em Houston (EUA).

Segundo as projeções da Opta Analytics, os japoneses têm 59% de chances de ficar em segundo do Grupo F, ante 19% de assumir a liderança. As duas partidas do grupo -Japão x Suécia e Tunísia x Holanda- ocorrem nesta quinta (25) às 20h.

Ainda que os japoneses tenham uma equipe forte, se estivessem do outro lado da chave os brasileiros teriam um confronto contra um adversário que tem se provado um dos mais fortes do torneio e com histórico incômodo para o Brasil: a Holanda.

O Brasil foi eliminado três vezes pelos holandeses: em 1974, 2010 e 2014. Já nos Mundiais de 1994 e 1998, nos Estados Unidos e na França respectivamente, a seleção brasileira levou a melhor.

O histórico do Brasil contra o Japão em Copas do Mundo é menos tortuoso: vitória no único duelo entre as duas equipes -um 4 a 1 confortável, em 2006, na Alemanha.

Se repetir o feito de 20 anos atrás e bater o Japão, os brasileiros podem encarar a Noruega ou a Costa do Marfim, nas oitavas de final, considerando as posições atuais de outros grupos, ainda em definição.

As grandes pedreiras devem surgir a partir das quartas de final, em que a seleção pode encontrar a Inglaterra -reeditando o confronto de 2002, em Shizuoka, no Japão, pela mesma fase do mata-mata.

Na ocasião, o Brasil se classificou diante dos ingleses com uma vitória por 2 a 1 de virada, jogando com um a menos pela maior parte do segundo tempo após expulsão de Ronaldinho Gaúcho, craque daquela partida com um gol histórico de falta e uma assistência antes de deixar o campo.

Se passar das quartas na Copa 2026, a seleção brasileira tem chances de encarar Argentina ou Portugal na semifinal.

Diante dos portugueses, o histórico brasileiro em Copas é desfavorável. Uma derrota por 3 a 1, em 1966, na Inglaterra e um empate em 0 a 0, na África do Sul, em 2010.

Brasil e Argentina se enfrentaram quatro vezes em Mundiais da Fifa, com duas vitórias brasileiras, um empate e uma derrota. Neste ano, no entanto, os argentinos chegam fortes para disputar o título.

A ferramenta de predição da Opta traz a Argentina como favorita para levantar a taça neste ano, com 15,46%.

Já na final, o Brasil pode enfrentar Holanda, Alemanha, França, e Espanha. Se ficasse em segundo do Grupo C, esses seriam os confrontos mais prováveis dos brasileiros desde a fase de 32 seleções -ou seja, já no próximo jogo.

OUTRAS VANTAGENS

Passando em primeiro, o Brasil pode fazer dois jogos em Nova Jersey, região onde estabeleceu sua base durante a fase de grupos. Um desses confrontos está previsto para as oitavas e outro, na final.

Com o resultado desta noite, a seleção deve continuar treinando no CT Columbia Park, e os jogos serão em Houston, Nova Jersey, Miami e Atlanta.

A viagem mais longa nesse cenário é o deslocamento entre Houston e Nova Jersey.

Se ficasse na segunda posição, o Brasil faria seu primeiro compromisso em Monterrey (México). Depois, Houston, Boston, Dallas e a final em Nova Jersey -isto é, uma viagem a mais no itinerário.

O descanso entre os primeiros compromissos também é impactado de forma positiva com a classificação em primeiro do Grupo C.

Se vencer o primeiro duelo do mata-mata, a seleção brasileira terá seis dias de pausa até as oitavas e outros seis até as quartas. Se passar, serão outros quatro dias entre o jogo da semi e a final.

Já o Marrocos, o segundo colocado do Grupo C, terá descansos de cinco dias entre todas as partidas da fase eliminatória.