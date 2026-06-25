Elogiado pela personalidade, Rayan ganha pontos com Ancelotti e vaga na seleção

MIAMI GARDENS, EUA (FOLHAPRESS) - Diante de múltiplas alternativas para preencher o ataque na ausência do lesionado Raphinha da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti pôs em campo um adolescente. Não foi Endrick, como clamava boa parte da torcida, mas outro atleta de 19 anos -13 dias mais moço-, Rayan, que cumpriu bem o seu papel na vitória por 3 a 0 do Brasil sobre a Escócia, na última quarta-feira (24).

O técnico ficou entusiasmado com o resultado de sua escolha. O carioca, que havia entrado no decorrer do triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti, tornou-se apenas o sexto jogador com menos de 20 anos escalado na seleção em uma Copa do Mundo e o mais novo desde 1970. Diante do desafio, não se mostrou intimidado.

"O jovem traz entusiasmo, energia. É diferente do veterano, que oferece experiência, conhecimento da posição. Uma equipe é uma combinação dessas coisas. Mas é óbvio que ter um jogador jovem como Rayan, que tem personalidade para jogar uma Copa do Mundo aos 19 anos com a camiseta do Brasil, é algo importante", afirmou Ancelotti. "Personalidade, caráter e seriedade."

Para o italiano, o garoto "fez um trabalho completo, com [bom] nível defensivo e ofensivo". "Ele atuou muito bem, estou muito satisfeito com a partida que jogou. É uma peça importante, um jovem que tem qualidade e maturidade, trabalha muito. Eu acho que ninguém ainda sabe seu nível, aonde pode chegar", elogiou.

Rayan exerceu funções táticas importantes contra os escoceses. Com a bola, era uma opção pelo lado direito, bem aberto, dando amplitude ao ataque verde-amarelo -"alargando o campo", como se diz no jargão do futebol. Mas, quando a jogada se desenhava pela esquerda, tinha liberdade para entrar na área. Foi assim que quase marcou um belo gol, parando no goleiro Gunn.

Sem a bola, o camisa 26 fechava o lado direito do meio-campo. E, nas situações em que isto era possível, atuava na pressão da saída de bola do adversário. Deu certo logo aos sete minutos do primeiro tempo, quando ele se aproveitou de vacilo de Scott McKenna e fez o desarme que deixou Vinicius Junior livre para abrir o placar.

O carioca manteve assim sua invencibilidade em 2026. Seu ano começou com uma vitória do Vasco sobre o Maricá antes de uma transferência ao Bournemouth, da Inglaterra, onde rapidamente mostrou seu futebol, sem derrotas. São 20 jogos de janeiro para cá, com oito gols e três assistências -o último revés foi em dezembro, na final da Copa do Brasil, vencida pelo Corinthians.

"Ele não é apenas um extremo [ponta]. É um atacante completo, pode atuar em muitas posições. Jogou como centroavante no Vasco, como extremo no Bournemouth... Tem um golpe [chute] muito forte, um forte cabeceio também. Acho que pode fazer um bom jogo", disse Ancelotti, antes do duelo com a Escócia.

Essa expectativa foi confirmada em campo, e o desempenho foi destacado nos canais de comunicação do Bournemouth, que pagou 28,5 milhões de euros (R$ 168 milhões na cotação atual) pelo futebol do garoto-com gatilhos que podem fazer a transação chegar a 35 milhões de euros (R$ 207 milhões). Agora, o pequeno time do sudoeste inglês deve enfrentar dificuldades para segurá-lo.

Ser peça importante do Brasil em uma Copa do Mundo valoriza um jogador, e a expectativa é que, ao menos por enquanto, Rayan permaneça na escalação de Carletto. Em recuperação de lesão na coxa direita, Raphinha ainda não tem data para voltar e muito provavelmente será desfalque no início do mata-mata, na próxima segunda (29), em Houston, contra Holanda, Japão ou Suécia.

"O grupo está me dando muito suporte. Jogadores como Vini Junior e Matheus Cunha estão me dando esse apoio. Então, acho que entrei mais leve", afirmou Rayan, já sem o peso da estreia como titular da seleção. "Como todo o mundo viu, entrei dando assistência, ajudando na marcação. Deu tudo certo."