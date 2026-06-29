Eliminado, Japão saiu na frente em 2018, 2022 e 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Japão perdeu para o Brasil por 2 a 1 nesta segunda-feira (29) e foi a primeira seleção a se despedir da Copa do Mundo de 2026 na fase de mata-mata.

A eliminação dos japoneses repetiu a receita das últimas duas edições do Mundial da Fifa: sair na frente e depois ceder a vitória ao adversário.

Em 2018, o Japão fez 2 a 0 na Bélgica, em jogo válido pelas oitavas de final. Os belgas, no entanto, foram para cima dos japoneses e conseguiram o empate com Vertonghen e Fellaini.

No último minuto dos acréscimos, em contra-ataque rápido da Bélgica, Chadli recebeu a bola de Meunier na área -depois de corta-luz do atacante Lukaku, que está nesta Copa- e estufou a rede do goleiro Kawashima. A Bélgica venceu por 3 a 2 e avançou, despachando os japoneses da Rússia.

Quatro anos mais tarde, o roteiro se repetiu na mesma fase da competição, no Qatar. Diante da Croácia, os japoneses abriram o marcador, com gol do atacante Maeda.

Os croatas empataram com Perisic. O jogo terminou 1 a 1 e foi resolvido nas penalidades. A Croácia venceu por 3 a 1 e avançou para as quartas de final, fase em que eliminou o Brasil.

DE NOVO

O autor do gol japonês nesta segunda foi o meio-campista Kaishu Sano. Aos 29 minutos da primeira etapa, ele roubou a bola na faixa central, avançou em velocidade e bateu no canto esquerdo da meta de Alisson.

Os japoneses, assim, chegaram ao intervalo com a vantagem simples no placar, mas viram o Brasil empatar aos 11 minutos do segundo tempo (Casemiro) e virar a partida nos acréscimos (Gabriel Martinelli).

Neste ano, a derrota japonesa aconteceu na fase de 32 seleções, que antecede as oitavas de final do primeiro Mundial com 48 seleções.

Sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, a seleção brasileira ainda não havia ganhado um jogo de virada. Com a classificação, o Brasil manteve a invencibilidade contra seleções asiáticas em Copas do Mundo.

No ano passado, em amistoso em Tóquio, os brasileiros abriram dois gols de vantagem sobre o Japão, e os asiáticos se recuperaram no segundo tempo. O jogo terminou 3 a 2 para os japoneses.

Com a vitória na Copa, a seleção de Ancelotti avança para as oitavas de final do Mundial e espera o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira (30).

MAIS COINCIDÊNCIAS

Nas duas ocasiões, as seleções que bateram o Japão nas oitavas enfrentaram o Brasil na sequência.

Na Copa da Rússia, os belgas abriram dois gols de diferença ainda no primeiro tempo -Fernandinho, contra, e De Bruyne-, e a seleção brasileira descontou na segunda etapa, com Renato Augusto. O placar terminou 2 a 1, e a Bélgica passou para a semifinal.

Em 2022, os croatas pegaram a seleção brasileira nas quartas e arrancaram um empate no final do segundo tempo da prorrogação, forçando a disputa por pênaltis. Melhor para a Croácia, que converteu quatro das cobranças contra a seleção de Tite, que errou duas (Rodrygo e Marquinhos) e novamente voltou para casa, eliminada.