Elenco da Espanha vale R$ 3 bilhões a mais que o da Argentina

(UOL/FOLHAPRESS) - Finalistas da Copa do Mundo, Argentina e Espanha têm elencos avaliados, juntos, em quase R$ 12 bilhões de reais, com os espanhóis tendo o plantel mais caro da decisão. Os dados são do site transfermarkt, especializado em mercado esportivo.

O QUE ACONTECEU

Elenco da Espanha é avaliado em 1,2 bi de euros (R$ 7,15 bilhões). O jogador com maior potencial de venda da seleção europeia - e de toda a final - é Lamine Yamal, do Barcelona (ESP), avaliado em R$ 1,1 bilhão.

Plantel da Argentina é avaliado em 807,5 mi de euros (R$ 4,37 bilhões). Jogador com maior potencial de venda entre os sul-americanos é Julián Álvarez, do Atlético de Madri (ESP), avaliado em R$ 586 milhões.

Além de Lamine Yamal e Julián Álvarez, apenas dois outros jogadores na final tem valor estimado de venda acima de R$ 500 milhões: o espanhol Pedri e o argentino Enzo Fernández. O meio-campista do Barcelona é avaliado em R$ 879,7 milhões, enquanto o jogador do Chelsea é avaliado em R$ 527,8 mi

O jogador menos valioso da Espanha é o atacante Borja Iglesias, reserva da Espanha. Aos 33 anos, o atleta do Celta de Vigo (ESP) tem valor de mercado de 2,8 milhões de euros (R$ 16,4 milhões).

Já o jogador menos valioso pelo lado da Argentina - e da final - é o zagueiro Otamendi. Defensor do River Plate (ARG) tem valor de mercado de R$ 5,8 milhões.

VEJA O TOP-5 DE JOGADORES MAIS CAROS DA ESPANHA:

Lamine Yamal: 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)

Pedri: 150 milhões de euros (R$ 879 milhões)

Pau Cubarsí: 80 milhões de euros (R$ 469,2 milhões)

Martin Zubimendi: 75 milhões de euros (R$ 439 milhões)

Dani Olmo: 60 milhões de euros (R$ 351 milhões)

VEJA O TOP-5 DE JOGADORES MAIS CAROS DA ARGENTINA:

Julián Álvarez: 100 milhões de euros (R$ 586 milhões)

Enzo Fernández: 90 milhões de euros (R$ 527 milhões)

Lautaro Martínez: 85 milhões de euros (R$ 498,5 milhões)

Nico Paz: 80 milhões de euros (R$ 469,2 milhões)

Alexis MacAllister: 70 milhões de euros (R$ 410,5 milhões)